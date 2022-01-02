https://tr.sputniknews.com/20220102/uzayda-badminton-oynadilar-1052325336.html
Uzayda badminton oynadılar
Uzayda badminton oynadılar
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan Avrupa Uzay Ajansı astronotu Matthias Maurer, yeni yılın ilk gününde ISS’te yaptıkları badminton maçından renkli... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T13:10+0300
2022-01-02T13:10+0300
2022-01-02T13:13+0300
yaşam
uzay
avrupa uzay ajansı (esa)
uluslararası uzay istasyonu (iss)
astronot
esa
badminton
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ISS’te bulunan ESA astronotu Matthias Maurer, mürettebat arkadaşları Japon Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano'yla badminton maçı yaptı. O anların renkli görüntülerini paylaşan astronot Maurer, “Ayrıca bilim, yeni deneyler ve yörüngesel badminton maçımız gibi daha eğlenceli ekip aktiviteleriyle dolu yeni bir yılı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.ESA renkli görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, “ISS'de konaklarken bilimsel ve operasyonel faaliyetlere odaklanan Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar, mürettebat için önemli denge sağlayan ve kültürler arası değişim ve ekip oluşturma için fırsatlar sunan eğlence etkinliklerinden de keyif alıyor” ifadelerini kullandı.
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uzay, avrupa uzay ajansı (esa), uluslararası uzay istasyonu (iss), astronot, esa, badminton
Uzayda badminton oynadılar
13:10 02.01.2022 (güncellendi: 13:13 02.01.2022)
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan Avrupa Uzay Ajansı astronotu Matthias Maurer, yeni yılın ilk gününde ISS’te yaptıkları badminton maçından renkli görüntüler paylaştı.
ISS’te bulunan ESA astronotu Matthias Maurer, mürettebat arkadaşları Japon Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano'yla badminton maçı yaptı.
O anların renkli görüntülerini paylaşan astronot Maurer, “Ayrıca bilim, yeni deneyler ve yörüngesel badminton maçımız gibi daha eğlenceli ekip aktiviteleriyle dolu yeni bir yılı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.
ESA renkli görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, “ISS'de konaklarken bilimsel ve operasyonel faaliyetlere odaklanan Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar, mürettebat için önemli denge sağlayan ve kültürler arası değişim ve ekip oluşturma için fırsatlar sunan eğlence etkinliklerinden de keyif alıyor” ifadelerini kullandı.