https://tr.sputniknews.com/20220102/uzayda-badminton-oynadilar-1052325336.html

Uzayda badminton oynadılar

Uzayda badminton oynadılar

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan Avrupa Uzay Ajansı astronotu Matthias Maurer, yeni yılın ilk gününde ISS’te yaptıkları badminton maçından renkli... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T13:10+0300

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yaşam

uzay

avrupa uzay ajansı (esa)

uluslararası uzay istasyonu (iss)

astronot

esa

badminton

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ISS’te bulunan ESA astronotu Matthias Maurer, mürettebat arkadaşları Japon Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano'yla badminton maçı yaptı. O anların renkli görüntülerini paylaşan astronot Maurer, “Ayrıca bilim, yeni deneyler ve yörüngesel badminton maçımız gibi daha eğlenceli ekip aktiviteleriyle dolu yeni bir yılı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.ESA renkli görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, “ISS'de konaklarken bilimsel ve operasyonel faaliyetlere odaklanan Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar, mürettebat için önemli denge sağlayan ve kültürler arası değişim ve ekip oluşturma için fırsatlar sunan eğlence etkinliklerinden de keyif alıyor” ifadelerini kullandı.

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uzay, avrupa uzay ajansı (esa), uluslararası uzay istasyonu (iss), astronot, esa, badminton