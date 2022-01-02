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Yanan otomobilin bagajındaki ceset Suriyeli Yasin’in çıktı
Yanan otomobilin bagajındaki ceset Suriyeli Yasin’in çıktı
Gaziantep'te yanan otomobilin içinden erkek cesedi çıktı. Cesedin Suriye uyruklu 25 yaşındaki Yasin Elves'e ait olduğu belirlendi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T15:10+0300
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türkiye
suriye
gaziantep
araba
araç
otopark
yakma
yabancı uyruklu
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Dün sabah saatlerinde Gaziantep Sanayi Mahallesi’nde hurda araçların bulunduğu otoparktan duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Otoparkta inceleme yapan ekipler, yanan bir otomobilin bagajında erkek cesedi buldu.Morga kaldırılan cesedin, Suriye uyruklu Yasin Elves’e ait olduğu belirlendi. Bagajda yanarak yaşamını yitirdiği tespit edilen Elves’in uyuşturucu bağımlısı olduğu, hiçbir yakınının ise defin işlemlerini başlatmadığı bildirildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211224/suriye-uyruklu-3-iscinin-oldugu-yanginin-itfaiye-raporu-cikti-1052076741.html
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suriye, gaziantep, araba, araç, otopark, yakma, yabancı uyruklu

Yanan otomobilin bagajındaki ceset Suriyeli Yasin’in çıktı

15:10 02.01.2022
© DHAYanan otomobilin bagajındaki ceset Suriyeli Yasin’in çıktı
Yanan otomobilin bagajındaki ceset Suriyeli Yasin’in çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© DHA
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Gaziantep'te yanan otomobilin içinden erkek cesedi çıktı. Cesedin Suriye uyruklu 25 yaşındaki Yasin Elves'e ait olduğu belirlendi.
Dün sabah saatlerinde Gaziantep Sanayi Mahallesi’nde hurda araçların bulunduğu otoparktan duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Otoparkta inceleme yapan ekipler, yanan bir otomobilin bagajında erkek cesedi buldu.
Morga kaldırılan cesedin, Suriye uyruklu Yasin Elves’e ait olduğu belirlendi. Bagajda yanarak yaşamını yitirdiği tespit edilen Elves’in uyuşturucu bağımlısı olduğu, hiçbir yakınının ise defin işlemlerini başlatmadığı bildirildi.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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