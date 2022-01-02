https://tr.sputniknews.com/20220102/yarista-attan-dusen-jokeylerden-biri-hastaneye-kaldirildi-1052321440.html

Yarışta attan düşen jokeylerden biri hastaneye kaldırıldı

Yarışta attan düşen jokeylerden biri hastaneye kaldırıldı

Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki yarışta attan düşen jokeylerden biri hastanede tedavi altına alındı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T05:10+0300

2022-01-02T05:10+0300

2022-01-02T05:10+0300

spor

türkiye

adana

at yarışı

yarış atı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1052321415_0:3:625:354_1920x0_80_0_0_61baf984b3cfe23b528b23fa24436672.jpg

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 6. Koşusunda, 1200 metre kum pistteki yarışta, "Yamoto" isimli safkandan apranti Nizamettin Demir, "Akkuş Kızı" isimli safkandan jokey Emrah Sincan ve "Eylülcemre" isimli attan jokey Mücahit Bayır düştü.Sağlık ekipleri, jokeyler Sincan ve Bayır ile apranti Demir'e müdahale etti.Jokey Sincan, 112 Acil Sağlık ekibince kontrol amaçlı kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.TJK'dan yapılan açıklamada, 6. koşuda safkanlardan düşen jokeylerden Emrah Sincan'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı, jokey Mücahit Bayır ile apranti Nizamettin Demir'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.​​​​​​

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, adana, at yarışı, yarış atı