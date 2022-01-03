https://tr.sputniknews.com/20220103/abdde-12-15-yas-grubu-icin-pfizer-biontech-takviye-asisina-onay-verildi-1052368305.html

ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer-BioNTech takviye aşısına onay verildi

ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer-BioNTech takviye aşısına onay verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 12-15 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech Kovid-19 takviye aşısının acil kullanım yetkisini onayladı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T21:49+0300

2022-01-03T21:49+0300

2022-01-03T21:49+0300

koronavirüs

pfizer

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

biontech

acil kullanım onayı

hatırlatma dozu

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, aynı zamanda hatırlatma aşısı için istenen, ilk iki doz aşıdan sonra geçmesi gereken en az 6 aylık sürenin 12 yaş ve üzeri için 5 aya indirildiği kaydedildi.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, ülkede bulunan yaklaşık 8.7 milyon 12-15 yaş grubu nüfusundan 5 milyona yakınına her 2 doz aşılama yapılmış bulunuyor.Söz konusu grubun 5 aydan fazla bir süredir tam olarak aşılandığı ve şimdi bir takviye doz almaya hak kazandığı kaydediliyor.CDC, ekim ayında yaptığı açıklamada, ilk doz Kovid-19 aşılarını tamamlamış 16-17 yaş grubunun 6 ay sonra Pfizer-BionTech veya Moderna hatırlatma dozunu yaptırabileceği tavsiyesinde bulunmuştu.CDC tarafından derlenen en son verilere göre, ABD'de takviye doz aşı yaptıranların sayısı 68 milyon 810 bin 709 olarak görünüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211228/almanya-pfizerin-kovid-19-ilacindan-1-milyon-kutu-aldi-1052194183.html

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pfizer, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), biontech , acil kullanım onayı, hatırlatma dozu