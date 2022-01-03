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Ali Koç koronavirüse yakalandı
Ali Koç koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
fenerbahçe
ali koç
koronavirüs
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.
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fenerbahçe, ali koç, koronavirüs

Ali Koç koronavirüse yakalandı

10:43 03.01.2022
© AAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.
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