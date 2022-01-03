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Ankara Valiliği, su baskını, sel ve çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyardı
Ankara Valiliği, su baskını, sel ve çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyardı
Ankara Valiliği, yarın artması beklenen hava sıcaklıklarıyla birlikte meydana gelebilecek su baskını, sel ve çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyarıda bulundu. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T21:44+0300
2022-01-03T21:45+0300
türkiye
ankara
sel
taşkın
çığ
su baskını
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Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
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ankara, sel, taşkın, çığ, su baskını

Ankara Valiliği, su baskını, sel ve çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyardı

21:44 03.01.2022 (güncellendi: 21:45 03.01.2022)
© DHAAnkara-sağanak-sel
Ankara-sağanak-sel - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
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Ankara Valiliği, yarın artması beklenen hava sıcaklıklarıyla birlikte meydana gelebilecek su baskını, sel ve çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
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