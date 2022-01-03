https://tr.sputniknews.com/20220103/dunyanin-cevresini-kendi-gucuyle-dolasan-ilk-kisi-yeni-yila-buyuk-okyanusta-tek-basina-girdi-1052345886.html

Dünyanın çevresini kendi gücüyle dolaşan ilk kişi: Yeni yıla Büyük Okyanus’ta tek başına girdi

Dünyanın çevresini kendi gücüyle dolaşan ilk kişi: Yeni yıla Büyük Okyanus’ta tek başına girdi

Dünyanın çevresini kendi gücüyle dolaşan ilk kişi olarak denizcilik tarihine geçen Erden Eruç, Büyük Okyanus'ta yol aldığı için, 2022 yılına en erken giren... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T11:40+0300

2022-01-03T11:40+0300

2022-01-03T11:40+0300

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kürek

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Haziran ayında çıktığı yolculuğunu tek başına kürek çekerek sürdüren Erden Eruç, 1 Ocak'ı okyanusun ortasında ve ıssızlığın içinde karşıladı.Milliyet'ten Gökhan Karakaş'a konuşan Eruç, Okyanus Kürekçileri Derneği tarafında üç okyanusu kürekle geçen ilk kişi olarak ilan edildi. İlk dünya seyahatinde yapamadıklarını yapmak için Kaliforniya Crescent City'den 22 Haziran 2021 günü Büyük Okyanus'a açılan 52 yaşındaki Eruç, kürek çekerek Asya kıtasına ulaşacak.86 gündür okyanustaOkyanusta tek başına yol alan Eruç, yolculuğumda teknenin eksiklerini gidermek için 10 Eylül günü Hawaii'deki Waikiki'de karaya çıktığını anlattı ve o günden bugüne yaşadıklarını paylaştı: 'Ay tutulmasını ıssızlığın ortasında izledim'Yeni yıla okyanusta giren Erden Eruç duygularını şöyle anlattı: ‘Cumhuriyet’in 100. yılı ülkemdeyim’Erden Eruç, rotasını ve bundan sonraki süreçte gerçekleştirmeyi hedeflediği planlarını da şu sözlerle anlattı:14 kilo verdiYolculuğu boyunca Erden Eruç’a kayığına konan Frigat kuşları, sumru, yelkovan ve sümsük kuşları eşlik ediyor. Denizdeki köpek balıkları ve balinalarla sık karşılaşan Eruç, ticari gemilerin rotasında bulunmadığı için sadece ABD sahil güvenlik gemisiyle karşılaştı. 14 kilo veren Eruç, bilimsel gemilerin menzili dışında olduğu için haklarında çok az bilgi olan Gagalı balinalar için de araştırma yaptı. Kayığından 25 metre derinliğe hidrofon indiren Eruç, balinaların seslerini kaydetti, uydu interneti ile Ocean Recovery Aliance gibi kuruluşlara canlı bağlantı yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20210923/30-bin-tl-maasi-birakti-dunyayi-geziyor-turkiyede-pahali-bir-ogretmendim-1049175421.html

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türkiye, pasifik okyanusu, okyanus, deniz, denizci, ekstrem spor, kürek