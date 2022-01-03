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Dünyanın çevresini kendi gücüyle dolaşan ilk kişi: Yeni yıla Büyük Okyanus’ta tek başına girdi
Dünyanın çevresini kendi gücüyle dolaşan ilk kişi: Yeni yıla Büyük Okyanus’ta tek başına girdi
Dünyanın çevresini kendi gücüyle dolaşan ilk kişi olarak denizcilik tarihine geçen Erden Eruç, Büyük Okyanus'ta yol aldığı için, 2022 yılına en erken giren... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T11:40+0300
2022-01-03T11:40+0300
yaşam
türkiye
pasifik okyanusu
okyanus
deniz
denizci
ekstrem spor
kürek
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Haziran ayında çıktığı yolculuğunu tek başına kürek çekerek sürdüren Erden Eruç, 1 Ocak'ı okyanusun ortasında ve ıssızlığın içinde karşıladı.Milliyet'ten Gökhan Karakaş'a konuşan Eruç, Okyanus Kürekçileri Derneği tarafında üç okyanusu kürekle geçen ilk kişi olarak ilan edildi. İlk dünya seyahatinde yapamadıklarını yapmak için Kaliforniya Crescent City'den 22 Haziran 2021 günü Büyük Okyanus'a açılan 52 yaşındaki Eruç, kürek çekerek Asya kıtasına ulaşacak.86 gündür okyanustaOkyanusta tek başına yol alan Eruç, yolculuğumda teknenin eksiklerini gidermek için 10 Eylül günü Hawaii'deki Waikiki'de karaya çıktığını anlattı ve o günden bugüne yaşadıklarını paylaştı: 'Ay tutulmasını ıssızlığın ortasında izledim'Yeni yıla okyanusta giren Erden Eruç duygularını şöyle anlattı: ‘Cumhuriyet’in 100. yılı ülkemdeyim’Erden Eruç, rotasını ve bundan sonraki süreçte gerçekleştirmeyi hedeflediği planlarını da şu sözlerle anlattı:14 kilo verdiYolculuğu boyunca Erden Eruç’a kayığına konan Frigat kuşları, sumru, yelkovan ve sümsük kuşları eşlik ediyor. Denizdeki köpek balıkları ve balinalarla sık karşılaşan Eruç, ticari gemilerin rotasında bulunmadığı için sadece ABD sahil güvenlik gemisiyle karşılaştı. 14 kilo veren Eruç, bilimsel gemilerin menzili dışında olduğu için haklarında çok az bilgi olan Gagalı balinalar için de araştırma yaptı. Kayığından 25 metre derinliğe hidrofon indiren Eruç, balinaların seslerini kaydetti, uydu interneti ile Ocean Recovery Aliance gibi kuruluşlara canlı bağlantı yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210923/30-bin-tl-maasi-birakti-dunyayi-geziyor-turkiyede-pahali-bir-ogretmendim-1049175421.html
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Dünyanın çevresini kendi gücüyle dolaşan ilk kişi: Yeni yıla Büyük Okyanus’ta tek başına girdi

11:40 03.01.2022
© Fotoğraf : TwitterDünyanın çevresini kendi gücüyle dolaşan ilk kişi olarak denizcilik tarihine geçen Erden Eruç, Büyük Okyanus'ta yol aldığı için 2022 yılına en erken giren Türk oldu.
Dünyanın çevresini kendi gücüyle dolaşan ilk kişi olarak denizcilik tarihine geçen Erden Eruç, Büyük Okyanus'ta yol aldığı için 2022 yılına en erken giren Türk oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Dünyanın çevresini kendi gücüyle dolaşan ilk kişi olarak denizcilik tarihine geçen Erden Eruç, Büyük Okyanus'ta yol aldığı için, 2022 yılına en erken giren Türk oldu.
Haziran ayında çıktığı yolculuğunu tek başına kürek çekerek sürdüren Erden Eruç, 1 Ocak'ı okyanusun ortasında ve ıssızlığın içinde karşıladı.
Milliyet'ten Gökhan Karakaş'a konuşan Eruç, Okyanus Kürekçileri Derneği tarafında üç okyanusu kürekle geçen ilk kişi olarak ilan edildi. İlk dünya seyahatinde yapamadıklarını yapmak için Kaliforniya Crescent City'den 22 Haziran 2021 günü Büyük Okyanus'a açılan 52 yaşındaki Eruç, kürek çekerek Asya kıtasına ulaşacak.

86 gündür okyanusta

Okyanusta tek başına yol alan Eruç, yolculuğumda teknenin eksiklerini gidermek için 10 Eylül günü Hawaii'deki Waikiki'de karaya çıktığını anlattı ve o günden bugüne yaşadıklarını paylaştı:
"Pasifik geçişimi doğru mevsimde uygun rüzgârlarla yapmam gerektiği için orada bir ay geçirdim, o arada kayığıma gereken bakım ve tamirleri yaptım. 7 Ekim sabahı tekrar denize açıldım, bugün yine 86 gün oldu. Karaya çıkmayı planladığım Hong Kong'a kalan mesafeyi yarıladım. 2 Aralık gecesi okyanusta dev dalgalar oluşturan bir fırtınaya yakalandım. Kayığım devrildi, iki kürek kaybettim ve biraz hasar aldım. Ama okyanus geçişime engel olacak bir şey yaşamadım. 10 bin kilometre (5200 deniz mili) kürek çektim. Pasifik geçişimin üçte ikisi tamamlandı. Hong Kong'a yaklaşık 5000 km (2600 deniz mili) kaldı. Kısmetse mart ayının ikinci yarısında vardığımda Kuzey Amerika ile Asya arasında kas gücüyle yapılan tarihte ilk geçiş adıma yazılacak. 17 Guinness Dünya Rekoru sahibiyim, karaya çıkınca en az iki rekor daha kazanırken Türk insanının doğayla uyumunu kanıtlayacağım."

'Ay tutulmasını ıssızlığın ortasında izledim'

Yeni yıla okyanusta giren Erden Eruç duygularını şöyle anlattı:

"1 Ocak 2022'yi denizde yalnız geçen 86’ncı günde karşıladım. Bir yılbaşı daha denizde kayığımda yalnızım. Bir insanın buna alışması mümkün değil. 1 Ocak 2022 benim iki kişilik etaplar da dahil denizde geçirdiğim toplam süre 1097 gün. Bunun 1013 günü yalnız başınaydım. Bu okyanuslarda kürek başında geçmiş 3 yıl demek. Aynı zamanda 2003 Haziran'ında Alaska'da buzul fiyordun kıyısında evlendiğim Nancy'den 7 yıldır ayrıyım demek. Onun sabrına duyduğum minneti kelimelerle ifade etmek zor. Bu süre içinde ay tutulmasını ıssızlığın ortasında izledim."

‘Cumhuriyet’in 100. yılı ülkemdeyim’

Erden Eruç, rotasını ve bundan sonraki süreçte gerçekleştirmeyi hedeflediği planlarını da şu sözlerle anlattı:
“Karaya çıktığım noktadan Asya kıtasının içlerine bisikletle ulaşacağım. 2022 yılının yaz başında Everest çıkışını deneyeceğim. Kırgızistan ve Kazakistan üzerinden Rusya-Gürcistan sınırındaki Avrupa’nın en yüksek zirvesi Elbrus’a bisiklet süreceğim. Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında Türkiye’de olmak istiyorum. 2023 baharında geldiğim ülkemde Cumhuriyet coşkusunu yaşayacağım. Ardından bisikletle Portekiz’den Kasım 2023’te Atlas Okyanusu’na açılıp Guyana’ya kürek çekerim. Güney Amerika’nın zirvesi Aconcagua’yı planlıyorum. Kuzeye yöneldikten sonra 2024’te başladığım noktaya dönerek 2. devrialemi yaparım.”

14 kilo verdi

Yolculuğu boyunca Erden Eruç’a kayığına konan Frigat kuşları, sumru, yelkovan ve sümsük kuşları eşlik ediyor.
Denizdeki köpek balıkları ve balinalarla sık karşılaşan Eruç, ticari gemilerin rotasında bulunmadığı için sadece ABD sahil güvenlik gemisiyle karşılaştı.
14 kilo veren Eruç, bilimsel gemilerin menzili dışında olduğu için haklarında çok az bilgi olan Gagalı balinalar için de araştırma yaptı. Kayığından 25 metre derinliğe hidrofon indiren Eruç, balinaların seslerini kaydetti, uydu interneti ile Ocean Recovery Aliance gibi kuruluşlara canlı bağlantı yaptı.
Derya Deniz Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
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