https://tr.sputniknews.com/20220103/erbakan-iktidarin-yapmasi-gereken-milleti-daha-fazla-perisan-etmeden-secim-sandigini-getirmektir-1052371908.html

Erbakan: İktidarın yapması gereken, milleti daha fazla perişan etmeden seçim sandığını getirmektir

Erbakan: İktidarın yapması gereken, milleti daha fazla perişan etmeden seçim sandığını getirmektir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bütün bu gerçekler karşısında iktidarın yapması gereken, milleti daha fazla oyalamadan, daha fazla perişan... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T23:57+0300

2022-01-03T23:57+0300

2022-01-03T23:57+0300

tüik

fatih erbakan

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:“Bağımsız araştırmacıların hesapladığı enflasyon oranı ise aylık ‘yüzde 19.35’, yıllık ise ‘yüzde 82.81’ olarak açıklandı” diyen Erbakan, “Yıllık enflasyon büyük bir hızla üç haneli rakamlara doğru gidiyor” dedi.Bu veriler dikkate alındığında asgari ücrete yapılan zammın daha şimdiden yok olduğunun görüldüğünü belirten Erbakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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tüik, fatih erbakan