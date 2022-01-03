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https://tr.sputniknews.com/20220103/erbakan-iktidarin-yapmasi-gereken-milleti-daha-fazla-perisan-etmeden-secim-sandigini-getirmektir-1052371908.html
Erbakan: İktidarın yapması gereken, milleti daha fazla perişan etmeden seçim sandığını getirmektir
Erbakan: İktidarın yapması gereken, milleti daha fazla perişan etmeden seçim sandığını getirmektir
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bütün bu gerçekler karşısında iktidarın yapması gereken, milleti daha fazla oyalamadan, daha fazla perişan... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T23:57+0300
2022-01-03T23:57+0300
tüik
fatih erbakan
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:“Bağımsız araştırmacıların hesapladığı enflasyon oranı ise aylık ‘yüzde 19.35’, yıllık ise ‘yüzde 82.81’ olarak açıklandı” diyen Erbakan, “Yıllık enflasyon büyük bir hızla üç haneli rakamlara doğru gidiyor” dedi.Bu veriler dikkate alındığında asgari ücrete yapılan zammın daha şimdiden yok olduğunun görüldüğünü belirten Erbakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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tüik, fatih erbakan

Erbakan: İktidarın yapması gereken, milleti daha fazla perişan etmeden seçim sandığını getirmektir

23:57 03.01.2022
© AA / Mehmet Ali Özcan Fatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bütün bu gerçekler karşısında iktidarın yapması gereken, milleti daha fazla oyalamadan, daha fazla perişan etmeden, bir an evvel seçim sandığını milletin önüne getirmektir” dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, tüketici enflasyonu ‘yüzde 36,08’ ile son 19 yılın zirvesine yükseldi. Aylık enflasyon ise ‘yüzde 13.58’ ile rekor kırdı.
“Bağımsız araştırmacıların hesapladığı enflasyon oranı ise aylık ‘yüzde 19.35’, yıllık ise ‘yüzde 82.81’ olarak açıklandı” diyen Erbakan, “Yıllık enflasyon büyük bir hızla üç haneli rakamlara doğru gidiyor” dedi.
Bu veriler dikkate alındığında asgari ücrete yapılan zammın daha şimdiden yok olduğunun görüldüğünü belirten Erbakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Yüzde 50'lik asgari ücret artışından hemen sonra başlayan zam yağmuru ve ‘aylık neredeyse yüzde 20’,’yıllık yüzde 83’lük enflasyon’ maaşları daha çalışanın eline geçmeden pula çevirdi.
2022 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılan yıllık zam ise neredeyse aylık enflasyon oranı kadar ve dolayısıyla yok hükmünde.
4 kişilik aile için açlık sınırının 5 bin liraya, yoksulluk sınırının 15 bin liraya dayandığı ülkemizde; en düşük memur maaşı “5 bin 665 liraya”, en düşük memur emeklisi aylığı “4 bin 37 liraya” çıktı. İşçi, esnaf, çiftçi emeklisinin aylığı da 2500 liraya çıktı.
Bu şartlar altında “Allah memurumuza, emeklimize yardım etsin” demek heralde en doğrusudur.
Bütün bu gerçekler karşısında iktidarın yapması gereken, milleti daha fazla oyalamadan, daha fazla perişan etmeden, bir an evvel seçim sandığını milletin önüne getirmektir…
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