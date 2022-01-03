https://tr.sputniknews.com/20220103/genel-saglik-is-sendikasi-bir-aile-simit-ve-cayla-gecinirse-ayda-bin-980-tl-odemesi-gerekiyor-1052363961.html

Genel Sağlık-İş Sendikası: Bir aile simit ve çayla geçinirse ayda bin 980 TL ödemesi gerekiyor

Genel Sağlık-İş Sendikası: Bir aile simit ve çayla geçinirse ayda bin 980 TL ödemesi gerekiyor

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, 4 kişilik bir ailenin 3 öğün bir simit, bir çay ile geçinirse aylık bin 980 TL ödemesi harcaması gerekeceğini... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T18:54+0300

2022-01-03T18:54+0300

2022-01-03T18:54+0300

ekonomi

enflasyon

birleşik kamu-iş konfederasyonu

haber global

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13.58 artarken, yıllık bazda yüzde 36.08 oldu.Simit'in fiyatı son zamlarla birlikte Türkiye'de ortalama 2.5 TL oldu, Çay ise 3 lira civarında oldu.Haber Global'ın haberine göre Birleşik Kamu-İş’in Aralık ayı araştırması, 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 13 bin 598 lira olduğunu ortaya koyarken, memur maaşlarına yüzde 100 zam yapılması durumunda dahi pek çok çalışanın maaşı yoksulluk sınırının çok altında kalacak.Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, 4 kişilik bir ailenin 3 öğün bir simit, bir çay ile geçinirse aylık 1.980 TL ödemesi harcaması gerekeceğini ifade etti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enflasyon, birleşik kamu-iş konfederasyonu, haber global