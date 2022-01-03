Genel Sağlık-İş Sendikası: Bir aile simit ve çayla geçinirse ayda bin 980 TL ödemesi gerekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13.58 artarken, yıllık bazda yüzde 36.08 oldu.Simit'in fiyatı son zamlarla birlikte Türkiye'de ortalama 2.5 TL oldu, Çay ise 3 lira civarında oldu.Haber Global'ın haberine göre Birleşik Kamu-İş’in Aralık ayı araştırması, 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 13 bin 598 lira olduğunu ortaya koyarken, memur maaşlarına yüzde 100 zam yapılması durumunda dahi pek çok çalışanın maaşı yoksulluk sınırının çok altında kalacak.Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, 4 kişilik bir ailenin 3 öğün bir simit, bir çay ile geçinirse aylık 1.980 TL ödemesi harcaması gerekeceğini ifade etti.
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, 4 kişilik bir ailenin 3 öğün bir simit, bir çay ile geçinirse aylık bin 980 TL ödemesi harcaması gerekeceğini belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13.58 artarken, yıllık bazda yüzde 36.08 oldu.
Simit'in fiyatı son zamlarla birlikte Türkiye'de ortalama 2.5 TL oldu, Çay ise 3 lira civarında oldu.
Haber Global'ın haberine göre Birleşik Kamu-İş’in Aralık ayı araştırması, 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 13 bin 598 lira olduğunu ortaya koyarken, memur maaşlarına yüzde 100 zam yapılması durumunda dahi pek çok çalışanın maaşı yoksulluk sınırının çok altında kalacak.
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, 4 kişilik bir ailenin 3 öğün bir simit, bir çay ile geçinirse aylık 1.980 TL ödemesi harcaması gerekeceğini ifade etti.