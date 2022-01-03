https://tr.sputniknews.com/20220103/guneri-sinemamiz-ve-tiyatromuz-tercihi-farkli-bireylerin-islenmesinde-cok-basmakalip-ve-hakaretvari-1052352734.html

Güneri: Sinemamız ve tiyatromuz tercihi farklı bireylerin işlenmesinde çok basmakalıp ve hakaretvari

Güneri: Sinemamız ve tiyatromuz tercihi farklı bireylerin işlenmesinde çok basmakalıp ve hakaretvari

Tiyatro sanatçısı Hakan Güneri, “Sinemamız ve tiyatromuz tercihi farklı bireylerin işlenmesinde çok basma kalıp ve neredeyse hakaretvari” dedi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T14:14+0300

2022-01-03T14:14+0300

2022-01-03T14:22+0300

gay

görüş

sinema

trans birey

tiyatro

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Tiyatro sanatçısı, yönetmen, yazar Hakan Güneri, Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Ferah Tiyatrosu oyuncusu ve sanat yönetmeni Güneri, bu defa polisiye bir romanla okuyucuların karşısına çıktı. Romanı üçleme olarak planladığını açıklayan Güneri’nin ilk romanının adı ise ‘Turan Caddesi No:25’. Roman, zenne Mustafa karakterinin ölümüyle başlıyor ve Mustafa’nın ölümünden önce onun etrafında geçen olayları konu alarak gizemli bir polisiyeye dönüşüyor.‘Tercihi farklı bireyler için olağanüstü bir karikatürize canlandırma var’Güneri, “Sinemamız ve tiyatromuz tercihi farklı bireylerin işlenmesinde çok basma kalıp ve neredeyse hakaretvari. Hem gay bireyler için hem travesti hem de transeksüel bireyler için olağanüstü bir karikatürize canlandırma var. Ben roman karakterimde bunu tercih etmedim. Evet o (Mustafa/Eflatun), toplum normlarında ‘öteki’. Fakat bu, onu zavallı yapmaz. Toplumun orta sınıf ahlak normlarından bakarsak ötekidir” diye konuştu.‘Sanatçı aydın olmaz, yetiştirir’Güneri, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211015/daniel-craig-neden-gay-barlari-tercih-ettigini-anlatti-1049820293.html

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2022

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gay, sinema, trans birey, tiyatro