https://tr.sputniknews.com/20220103/hdp-bahcelievler-binasina-saldiran-ve-bir-kisiyi-yaralayan-saldirgan-serbest-birakildi-1052362196.html

HDP Bahçelievler binasına saldıran ve bir kişiyi yaralayan saldırgan serbest bırakıldı

HDP Bahçelievler binasına saldıran ve bir kişiyi yaralayan saldırgan serbest bırakıldı

HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na saldıran ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan M.E.S. tutuklanma talebiyle sevk edildiği İstanbul 3. Sulh Ceza... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T17:58+0300

2022-01-03T17:58+0300

2022-01-03T17:58+0300

türkiye

hdp

saldırı

bahçelievler

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HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na 28 Aralık 2021 tarihinde bıçaklı saldırı düzenleyerek, bir kişiyi yaralayan ve üzerinde 2 kurusıkı tabanca ile 6 kurusukı mermisi çıkan M.E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün "kasten yaralama" ve "silahlı tehdit" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi ise M.E.S.'yi "ev hapsi" şeklindeki adli kontrolle serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211228/istanbulda-hdp-binasina-silahli-ve-bicakli-saldiri-1-kisi-yaralandi-1052194353.html

türkiye

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hdp, saldırı, bahçelievler