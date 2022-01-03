İrlanda’da Başbakan Martin’den muhalefete ‘Rusya’ eleştirisi

The Irish Times’ın aktardığına göre Martin, “Sinn Fein üyelerinin Avrupa Konseyi’nde konuşurken, Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki büyük ölçekli yığınağı konusunda sessiz kalması beni şaşırttı” ifadesini kullandı.Sinn Fein üyelerinin son birkaç yıldır Rusya’ya yönelik eleştiride bulunmamasını 'sıra dışı' olarak nitelendiren İrlandalı Başbakan, muhalif partinin “kalbinin derinliklerinde Avrupa Birliği’ne karşı olduğunu” savundu.Batı ülkeleri son zamanlarda, Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki “agresif eylemleri” artırdığı iddiasıyla ilgili endişelerini dile getiriyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın askerlerini kendi sınırları içerisinde istediği gibi hareket ettirme hakkına sahip olduğunu açıklamıştı. Bu hareketlerin hiçbir ülke için tehdit olmadığını ve rahatsız etmemesi gerektiğini belirten Peskov, bu tür açıklamaların, Rusya sınırları yakınlarında daha fazla NATO askerini ve silahını yerleştirmek için bahane olduğunu kaydetmişti.
İrlanda Başbakanı Micheal Martin, muhalefetteki Sinn Fein partisini Rusya’ya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e destek vermekle suçladı.
The Irish Times’ın aktardığına göre Martin, “Sinn Fein üyelerinin Avrupa Konseyi’nde konuşurken, Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki büyük ölçekli yığınağı konusunda sessiz kalması beni şaşırttı” ifadesini kullandı.
Sinn Fein üyelerinin son birkaç yıldır Rusya’ya yönelik eleştiride bulunmamasını 'sıra dışı' olarak nitelendiren İrlandalı Başbakan, muhalif partinin “kalbinin derinliklerinde Avrupa Birliği’ne karşı olduğunu” savundu.
Batı ülkeleri son zamanlarda, Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki “agresif eylemleri” artırdığı iddiasıyla ilgili endişelerini dile getiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın askerlerini kendi sınırları içerisinde istediği gibi hareket ettirme hakkına sahip olduğunu açıklamıştı. Bu hareketlerin hiçbir ülke için tehdit olmadığını ve rahatsız etmemesi gerektiğini belirten Peskov, bu tür açıklamaların, Rusya sınırları yakınlarında daha fazla NATO askerini ve silahını yerleştirmek için bahane olduğunu kaydetmişti.