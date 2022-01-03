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https://tr.sputniknews.com/20220103/irlandada-basbakan-martinden-muhalefete-rusya-elestirisi-1052338124.html
İrlanda’da Başbakan Martin’den muhalefete ‘Rusya’ eleştirisi
İrlanda’da Başbakan Martin’den muhalefete ‘Rusya’ eleştirisi
İrlanda Başbakanı Micheal Martin, muhalefetteki Sinn Fein partisini Rusya’ya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e destek vermekle suçladı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T04:53+0300
2022-01-03T04:54+0300
dünya
rusya
dmitriy peskov
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The Irish Times’ın aktardığına göre Martin, “Sinn Fein üyelerinin Avrupa Konseyi’nde konuşurken, Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki büyük ölçekli yığınağı konusunda sessiz kalması beni şaşırttı” ifadesini kullandı.Sinn Fein üyelerinin son birkaç yıldır Rusya’ya yönelik eleştiride bulunmamasını 'sıra dışı' olarak nitelendiren İrlandalı Başbakan, muhalif partinin “kalbinin derinliklerinde Avrupa Birliği’ne karşı olduğunu” savundu.Batı ülkeleri son zamanlarda, Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki “agresif eylemleri” artırdığı iddiasıyla ilgili endişelerini dile getiriyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın askerlerini kendi sınırları içerisinde istediği gibi hareket ettirme hakkına sahip olduğunu açıklamıştı. Bu hareketlerin hiçbir ülke için tehdit olmadığını ve rahatsız etmemesi gerektiğini belirten Peskov, bu tür açıklamaların, Rusya sınırları yakınlarında daha fazla NATO askerini ve silahını yerleştirmek için bahane olduğunu kaydetmişti.
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rusya, dmitriy peskov, irlanda

İrlanda’da Başbakan Martin’den muhalefete ‘Rusya’ eleştirisi

04:53 03.01.2022 (güncellendi: 04:54 03.01.2022)
© Sputnik / Алексей НикольскийRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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İrlanda Başbakanı Micheal Martin, muhalefetteki Sinn Fein partisini Rusya’ya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e destek vermekle suçladı.
The Irish Times’ın aktardığına göre Martin, “Sinn Fein üyelerinin Avrupa Konseyi’nde konuşurken, Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki büyük ölçekli yığınağı konusunda sessiz kalması beni şaşırttı” ifadesini kullandı.
Sinn Fein üyelerinin son birkaç yıldır Rusya’ya yönelik eleştiride bulunmamasını 'sıra dışı' olarak nitelendiren İrlandalı Başbakan, muhalif partinin “kalbinin derinliklerinde Avrupa Birliği’ne karşı olduğunu” savundu.
Batı ülkeleri son zamanlarda, Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki “agresif eylemleri” artırdığı iddiasıyla ilgili endişelerini dile getiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın askerlerini kendi sınırları içerisinde istediği gibi hareket ettirme hakkına sahip olduğunu açıklamıştı. Bu hareketlerin hiçbir ülke için tehdit olmadığını ve rahatsız etmemesi gerektiğini belirten Peskov, bu tür açıklamaların, Rusya sınırları yakınlarında daha fazla NATO askerini ve silahını yerleştirmek için bahane olduğunu kaydetmişti.
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