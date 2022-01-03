https://tr.sputniknews.com/20220103/merkez-bankasina-yapilacak-doviz-satisina-iliskin-uygulama-talimati-yayimlandi-1052359166.html

Merkez Bankası'na yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı yayımlandı

Merkez Bankası'na yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz satışına ilişkin uygulama talimatına göre, İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım Belgesi'ne bağlanan ihracat... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T16:43+0300

2022-01-03T16:43+0300

2022-01-03T16:46+0300

ekonomi

dolar

merkez bankası

döviz

satış

ihracat

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihracat genelgesi kapsamında TCMB'ye yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı yayımladı. Talimatta, İhracat Genelgesi kapsamında TCMB'ye yapılacak döviz satış işlemlerinin uygulama ayrıntıları düzenlendi.Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, banka nezdinde TCMB adına dolar, euro ve İngiliz sterlini hesaplar açılacak ve bankanın uygulama talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17.00'ye kadar TCMB'ye bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak.TCMB'nin hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgeler ile bilgiler ve döviz alışı yapılan tutarlara ait bilgiler bankalarca Merkez Bankası'na aynı gün elektronik ortamda bildirilecek.Banka tarafından TCMB'nin hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın alınacak.Döviz alış işlemleri karşılığı Türk lirası tutarları, Merkez Bankası'nca bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilecek.Saat 17.30'a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise Türk lirası tutarlar bankanın TCMB nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacak.Uygulama talimatı kapsamında gerçekleştirilecek her türlü işlemin, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerçekleştirildiğine dair kontrol bankalarca yapılacak.Banka, bu talimat kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde bu standartların ihlal edildiğini tespit ederse durumu derhal TCMB'ye bildirecek.

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dolar, merkez bankası, döviz, satış, ihracat