https://tr.sputniknews.com/20220103/nusretin-kardesi-ozgur-gokceye-eski-calisanindan-santaj-1052349255.html

Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj

Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj

Nusret Gökçe’nin kendisine çok benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, eski çalışanı tarafından şantaja maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T12:52+0300

2022-01-03T12:52+0300

2022-01-03T12:52+0300

yaşam

türkiye

soruşturma

şantaj

nusret

kasap

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Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, geçtiğimiz günlerde eski çalışanının kendisine şantajda bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Gökçe'nin iddiasına göre, Bahadır G. isimli kişi bunların işletmeciliğini yapan ünlü restoranda güvenlik olarak çalışıyordu. Bir süre sonra işten çıkarılan G., İş Mahkemesinde başvurarak işe iade davası açtı.Şikayetçi olduYine iddiaya göre taraflar arasında husumet devam ederken genç adam, bir arkadaşı aracılığıyla Özgür Gökçe'den 10 bin dolar para istedi. Parayı vermeyi kabul etmeyen Gökçe, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211118/vietnam-polisi-nusretin-tuz-serpme-taklidini-yapan-esnafi-emniyete-cagirdi-1050929590.html

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türkiye, soruşturma, şantaj, nusret, kasap