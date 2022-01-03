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https://tr.sputniknews.com/20220103/oldu-denerek-kurtajla-alinan-5-aylik-bebek-mezarlik-yolunda-aglayinca-yasadigi-ortaya-cikti-1052358548.html
'Öldü' denerek kürtajla alınan 5 aylık bebeğin mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı
'Öldü' denerek kürtajla alınan 5 aylık bebeğin mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı
Adana'da 5 aylık hamile Melek Sert fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Bebeği öldü denilerek kürtajla alındı. Kefenlenen ve aileye teslim edilen bebek mezarlık... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T16:25+0300
2022-01-03T16:30+0300
bebek
türkiye
yaşam
kürtaj
kefen
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Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert, 27 Aralık’ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bir süre tedavi olan Melek Sert, 30 Aralık’ta taburcu oldu. 31 Aralık’ta yeniden rahatsızlanan Melek Sert'in durumu, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi’ne bağlı Marsa ek hizmet binasında saat 12.40’ta ağırlaştı.Düşük yaptığı söylenen 32 yaşındaki Melek Sert'in karnındaki 5 aylık bebek alındı. 2 çocuk annesi Melek ve Hasan Sert çiftine 5 aylık erkek bebekleri ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra teslim edildi.Bebeğinin cenazesini otomobiliyle Camili Mahallesi Mezarlığı’na götüren Hasan Sert, yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını ve ağladığını gören Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.'Eşimin psikolojisi çok kötü'Hastane bahçesinde çocuğundan iyi bir haber bekleyen Hasan Sert, yaşadıklarına inanamadığını söyledi:Öte yandan, yoğun bakım servisinde tedavisi süren 5 aylık bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü, şikayet konusu olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211106/konyada-iki-aylik-bebek-yataginda-olu-bulundu-1050549367.html
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bebek, yaşam, kürtaj, kefen

'Öldü' denerek kürtajla alınan 5 aylık bebeğin mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı

16:25 03.01.2022 (güncellendi: 16:30 03.01.2022)
© DHAYaşayan bebeği ölü diye kefenlenen Hasan Sert, Adana
Yaşayan bebeği ölü diye kefenlenen Hasan Sert, Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
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Adana'da 5 aylık hamile Melek Sert fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Bebeği öldü denilerek kürtajla alındı. Kefenlenen ve aileye teslim edilen bebek mezarlık yolunda ağlayınca yoğun bakıma kaldırıldı.
Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert, 27 Aralık’ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bir süre tedavi olan Melek Sert, 30 Aralık’ta taburcu oldu. 31 Aralık’ta yeniden rahatsızlanan Melek Sert'in durumu, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi’ne bağlı Marsa ek hizmet binasında saat 12.40’ta ağırlaştı.
Düşük yaptığı söylenen 32 yaşındaki Melek Sert'in karnındaki 5 aylık bebek alındı. 2 çocuk annesi Melek ve Hasan Sert çiftine 5 aylık erkek bebekleri ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra teslim edildi.
Bebeğinin cenazesini otomobiliyle Camili Mahallesi Mezarlığı’na götüren Hasan Sert, yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını ve ağladığını gören Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.
'Eşimin psikolojisi çok kötü'
Hastane bahçesinde çocuğundan iyi bir haber bekleyen Hasan Sert, yaşadıklarına inanamadığını söyledi:
“Bebeğimin cenazesini aldıktan sonra yolda ağlama sesini duyunca irkildim. İlk başta inanmadım, ‘imkanı yok’ dedim ama kefeni açtığımda canlı olduğunu gördüm. Hayatımda ilk kez böyle bir şey duydum ve gördüm. Bir baba olarak çektiğim acı anlatılmaz. Bana ölü diye verdiler, yaşayan çocuğumu ‘al, göm’ diye verdiler. Eşimin psikolojisi de çok kötü. İhmal varsa araştırılsın istiyorum.”
Öte yandan, yoğun bakım servisinde tedavisi süren 5 aylık bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü, şikayet konusu olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
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