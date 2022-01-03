https://tr.sputniknews.com/20220103/rus-kayakci-nepryayeva-tour-de-ski-bayanlar-10-kmlik-klasik-toplu-start-etabinda-birinci-oldu-1052370213.html

Rus kayakçı Nepryayeva, Tour de Ski kadınlar 10 km'lik klasik toplu start etabında birinci oldu

Rus kayakçı Nepryayeva, Tour de Ski kadınlar 10 km'lik klasik toplu start etabında birinci oldu

Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, Tour de Ski kadınlar 10 km'lik klasik toplu start etabını birinci sırada tamamladı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T22:47+0300

2022-01-03T22:47+0300

2022-01-03T22:48+0300

spor

almanya

kayak

natalya nepryaeva

tour de ski

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052370030_0:210:2899:1840_1920x0_80_0_0_7b5045a81c3e36051c15ca3f43fcd70e.jpg

Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, Tour de Ski kadınlar 10 km'lik klasik toplu start etabını birinci sırada tamamladı.Kros kayağı yarışmasının sondan bir önceki, beşinci etabı Fiemme Vadisi’nde (Val di Fiemme, İtalya) düzenlendi.Rus atlet parkuru 29 dakika 51.3 saniyede kat etti. İkinciliği Norveçli Heidi Weng (3.7 saniye geride kalarak), üçüncülüğü ise Finlandiyalı Krista Pärmäkoski (4.8 saniye geride kalarak) aldı.Yarışmanın Almanya’nın Oberstdorf kentinde 1 Ocak’ta düzenlenen bir önceki etabında ise Nepryaeva, klasik tarzda sprint etabını kazanmış ve genel sıralamada liderliği ele geçirmişti.Dünya Kupası’nın üç etabını birleştiren Tour de Ski 28 Aralık’ta başladı Toplam altı etabın düzenlendiği yarışmanın son etabı yarın, yine Val di Fiemme’de yapılacak.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, kayak, natalya nepryaeva, tour de ski