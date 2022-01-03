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Rus kayakçı Nepryayeva, Tour de Ski kadınlar 10 km'lik klasik toplu start etabında birinci oldu
Rus kayakçı Nepryayeva, Tour de Ski kadınlar 10 km'lik klasik toplu start etabında birinci oldu
Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, Tour de Ski kadınlar 10 km'lik klasik toplu start etabını birinci sırada tamamladı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T22:47+0300
2022-01-03T22:47+0300
2022-01-03T22:48+0300
spor
almanya
kayak
natalya nepryaeva
tour de ski
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Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, Tour de Ski kadınlar 10 km'lik klasik toplu start etabını birinci sırada tamamladı.Kros kayağı yarışmasının sondan bir önceki, beşinci etabı Fiemme Vadisi’nde (Val di Fiemme, İtalya) düzenlendi.Rus atlet parkuru 29 dakika 51.3 saniyede kat etti. İkinciliği Norveçli Heidi Weng (3.7 saniye geride kalarak), üçüncülüğü ise Finlandiyalı Krista Pärmäkoski (4.8 saniye geride kalarak) aldı.Yarışmanın Almanya’nın Oberstdorf kentinde 1 Ocak’ta düzenlenen bir önceki etabında ise Nepryaeva, klasik tarzda sprint etabını kazanmış ve genel sıralamada liderliği ele geçirmişti.Dünya Kupası’nın üç etabını birleştiren Tour de Ski 28 Aralık’ta başladı Toplam altı etabın düzenlendiği yarışmanın son etabı yarın, yine Val di Fiemme’de yapılacak.
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almanya, kayak, natalya nepryaeva, tour de ski
Rus kayakçı Nepryayeva, Tour de Ski kadınlar 10 km'lik klasik toplu start etabında birinci oldu 22:47 03.01.2022 (güncellendi: 22:48 03.01.2022)
Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, Tour de Ski kadınlar 10 km'lik klasik toplu start etabını birinci sırada tamamladı.
Rus kayakçı Natalya Nepryaeva,
Tour de Ski kadınlar 10 km'lik klasik toplu start etabını birinci sırada tamamladı.
Kros kayağı yarışmasının sondan bir önceki, beşinci etabı Fiemme Vadisi’nde (Val di Fiemme, İtalya) düzenlendi.
Rus atlet parkuru 29 dakika 51.3 saniyede kat etti. İ
kinciliği Norveçli Heidi Weng (3.7 saniye geride kalarak), üçüncülüğü ise Finlandiyalı Krista Pärmäkoski (4.8 saniye geride kalarak) aldı.
Yarışmanın Almanya’nın Oberstdorf kentinde 1 Ocak’ta düzenlenen bir önceki etabında ise Nepryaeva, klasik tarzda sprint etabını kazanmış ve genel sıralamada liderliği ele geçirmişti.
Dünya Kupası’nın üç etabını birleştiren Tour de Ski 28 Aralık’ta başladı Toplam altı etabın düzenlendiği yarışmanın son etabı yarın, yine Val di Fiemme’de yapılacak.