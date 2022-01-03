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Suriye'de IŞİD saldırısı: En az 5 asker öldü, 20 asker yaralandı
Suriye'de IŞİD saldırısı: En az 5 asker öldü, 20 asker yaralandı
Suriye'de IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda en az 5 askerin öldüğü, 20 askerin ise yaralandığı açıklandı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
suriye
işid
saldırı
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Suriye'nin Badia çölünde seyreden bir askeri nakliye otobüsüne IŞİD tarafından düzenlenen roket saldırısında en az 5 askerin öldüğü, 20 askerin ise yaralandığı bildirildi. Suriye medyasında yer alan habere göre, saldırı geçen pazar günü gerçekleştirildi. Öte yandan, devlet televizyonu ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de bulunan bir ABD askeri üssüne havan atışı yapıldığını açıkladı.
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suriye, işid, saldırı, suriye ordusu, suriye ordusu (saa)

Suriye'de IŞİD saldırısı: En az 5 asker öldü, 20 asker yaralandı

10:15 03.01.2022
© AFP 2021 / DELIL SOULEIMAN IŞİD bayrağı
IŞİD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / DELIL SOULEIMAN
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Suriye'de IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda en az 5 askerin öldüğü, 20 askerin ise yaralandığı açıklandı.
Suriye'nin Badia çölünde seyreden bir askeri nakliye otobüsüne IŞİD tarafından düzenlenen roket saldırısında en az 5 askerin öldüğü, 20 askerin ise yaralandığı bildirildi.
Suriye medyasında yer alan habere göre, saldırı geçen pazar günü gerçekleştirildi.
Öte yandan, devlet televizyonu ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de bulunan bir ABD askeri üssüne havan atışı yapıldığını açıkladı.
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