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https://tr.sputniknews.com/20220103/suriyede-isid-saldirisi-en-az-5-asker-oldu-20-asker-yaralandi-1052343161.html
Suriye'de IŞİD saldırısı: En az 5 asker öldü, 20 asker yaralandı
Suriye'de IŞİD saldırısı: En az 5 asker öldü, 20 asker yaralandı
Suriye'de IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda en az 5 askerin öldüğü, 20 askerin ise yaralandığı açıklandı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T10:15+0300
2022-01-03T10:15+0300
2022-01-03T10:14+0300
dünya
suriye
işid
saldırı
suriye ordusu
suriye ordusu (saa)
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Suriye'nin Badia çölünde seyreden bir askeri nakliye otobüsüne IŞİD tarafından düzenlenen roket saldırısında en az 5 askerin öldüğü, 20 askerin ise yaralandığı bildirildi. Suriye medyasında yer alan habere göre, saldırı geçen pazar günü gerçekleştirildi. Öte yandan, devlet televizyonu ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de bulunan bir ABD askeri üssüne havan atışı yapıldığını açıkladı.
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suriye, işid, saldırı, suriye ordusu, suriye ordusu (saa)
Suriye'de IŞİD saldırısı: En az 5 asker öldü, 20 asker yaralandı
Suriye'de IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda en az 5 askerin öldüğü, 20 askerin ise yaralandığı açıklandı.
Suriye'nin Badia çölünde seyreden bir askeri nakliye otobüsüne
IŞİD tarafından düzenlenen roket saldırısında en az 5 askerin öldüğü, 20 askerin ise yaralandığı bildirildi.
Suriye medyasında yer alan habere göre, saldırı
geçen pazar günü gerçekleştirildi.
Öte yandan, devlet televizyonu ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de bulunan bir
ABD askeri üssüne havan atışı yapıldığını açıkladı.