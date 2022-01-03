https://tr.sputniknews.com/20220103/suriyede-isid-saldirisi-en-az-5-asker-oldu-20-asker-yaralandi-1052343161.html

Suriye'de IŞİD saldırısı: En az 5 asker öldü, 20 asker yaralandı

Suriye'de IŞİD saldırısı: En az 5 asker öldü, 20 asker yaralandı

Suriye'de IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda en az 5 askerin öldüğü, 20 askerin ise yaralandığı açıklandı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

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suriye ordusu (saa)

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Suriye'nin Badia çölünde seyreden bir askeri nakliye otobüsüne IŞİD tarafından düzenlenen roket saldırısında en az 5 askerin öldüğü, 20 askerin ise yaralandığı bildirildi. Suriye medyasında yer alan habere göre, saldırı geçen pazar günü gerçekleştirildi. Öte yandan, devlet televizyonu ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de bulunan bir ABD askeri üssüne havan atışı yapıldığını açıkladı.

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suriye, işid, saldırı, suriye ordusu, suriye ordusu (saa)