https://tr.sputniknews.com/20220103/taliban-hukumetinin-basbakan-yardimcisi-hanefi-kabilde-rus-yatirimcilarla-bulustu-1052359545.html

Taliban hükümetinin Başbakan Yardımcısı Hanefi, Kabil'de Rus yatırımcılarla buluştu

Taliban hükümetinin Başbakan Yardımcısı Hanefi, Kabil'de Rus yatırımcılarla buluştu

Taliban Sözcüsü İnamullah Samangani, Taliban hükümetin Başbakan Yardımcısı Abdulselam Hanefi'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rus yatırımcılarla bir araya... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T16:45+0300

2022-01-03T16:45+0300

2022-01-03T16:44+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

taliban

yatırım

görüşme

abdulselam hanefi

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Twitter'dan açıklama yapan Taliban Sözcüsü İnamullah Samangani, "Başbakan Yardımcısı Abdulselam Hanefi, ofisinde Afgan ve Rus yatırımcılardan oluşan heyetle bir görüşme yaptı. Taraflar, yeraltı kaynaklarının çıkarılmasını, petrol ve gaz rafineri tesislerinin yanı sıra çimento ve alaşım fabrikalarının kurulmasını ayrıntılı olarak istişare etti" dedi.Rus yatırımcıların bu sektörlere yatırım yapmaya ilgi duyduklarını belirttiklerini aktaran Samangani, Hanefi'nin de Rusların ilgisini memnuniyetle karşıladığını ve yatırım için elverişli koşulların oluşturulacağını söylediğini kaydetti.Samangani, görüşmeye katılan Rus yatırımcıların adları veya şirketleri hakkında bilgi vermedi.

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rusya, afganistan, taliban, yatırım, görüşme, abdulselam hanefi