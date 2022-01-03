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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220103/taliban-hukumetinin-basbakan-yardimcisi-hanefi-kabilde-rus-yatirimcilarla-bulustu-1052359545.html
Taliban hükümetinin Başbakan Yardımcısı Hanefi, Kabil'de Rus yatırımcılarla buluştu
Taliban hükümetinin Başbakan Yardımcısı Hanefi, Kabil'de Rus yatırımcılarla buluştu
Taliban Sözcüsü İnamullah Samangani, Taliban hükümetin Başbakan Yardımcısı Abdulselam Hanefi'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rus yatırımcılarla bir araya... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T16:45+0300
2022-01-03T16:44+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
taliban
yatırım
görüşme
abdulselam hanefi
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Twitter'dan açıklama yapan Taliban Sözcüsü İnamullah Samangani, "Başbakan Yardımcısı Abdulselam Hanefi, ofisinde Afgan ve Rus yatırımcılardan oluşan heyetle bir görüşme yaptı. Taraflar, yeraltı kaynaklarının çıkarılmasını, petrol ve gaz rafineri tesislerinin yanı sıra çimento ve alaşım fabrikalarının kurulmasını ayrıntılı olarak istişare etti" dedi.Rus yatırımcıların bu sektörlere yatırım yapmaya ilgi duyduklarını belirttiklerini aktaran Samangani, Hanefi'nin de Rusların ilgisini memnuniyetle karşıladığını ve yatırım için elverişli koşulların oluşturulacağını söylediğini kaydetti.Samangani, görüşmeye katılan Rus yatırımcıların adları veya şirketleri hakkında bilgi vermedi.
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rusya, afganistan, taliban, yatırım, görüşme, abdulselam hanefi

Taliban hükümetinin Başbakan Yardımcısı Hanefi, Kabil'de Rus yatırımcılarla buluştu

16:45 03.01.2022
© AAAbdulselam Hanefi - Taliban - Afganistan
Abdulselam Hanefi - Taliban - Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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Taliban Sözcüsü İnamullah Samangani, Taliban hükümetin Başbakan Yardımcısı Abdulselam Hanefi'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rus yatırımcılarla bir araya geldiğini ve Rusların Afganistan sanayisine yatırım yapmaya ilgi duyduklarını söylediklerini ifade etti.
Twitter'dan açıklama yapan Taliban Sözcüsü İnamullah Samangani, "Başbakan Yardımcısı Abdulselam Hanefi, ofisinde Afgan ve Rus yatırımcılardan oluşan heyetle bir görüşme yaptı. Taraflar, yeraltı kaynaklarının çıkarılmasını, petrol ve gaz rafineri tesislerinin yanı sıra çimento ve alaşım fabrikalarının kurulmasını ayrıntılı olarak istişare etti" dedi.

Rus yatırımcıların bu sektörlere yatırım yapmaya ilgi duyduklarını belirttiklerini aktaran Samangani, Hanefi'nin de Rusların ilgisini memnuniyetle karşıladığını ve yatırım için elverişli koşulların oluşturulacağını söylediğini kaydetti.

Samangani, görüşmeye katılan Rus yatırımcıların adları veya şirketleri hakkında bilgi vermedi.
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