Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Taliban hükümetinin Başbakan Yardımcısı Hanefi, Kabil'de Rus yatırımcılarla buluştu
© AAAbdulselam Hanefi - Taliban - Afganistan
© AA
Taliban Sözcüsü İnamullah Samangani, Taliban hükümetin Başbakan Yardımcısı Abdulselam Hanefi'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rus yatırımcılarla bir araya geldiğini ve Rusların Afganistan sanayisine yatırım yapmaya ilgi duyduklarını söylediklerini ifade etti.
Twitter'dan açıklama yapan Taliban Sözcüsü İnamullah Samangani, "Başbakan Yardımcısı Abdulselam Hanefi, ofisinde Afgan ve Rus yatırımcılardan oluşan heyetle bir görüşme yaptı. Taraflar, yeraltı kaynaklarının çıkarılmasını, petrol ve gaz rafineri tesislerinin yanı sıra çimento ve alaşım fabrikalarının kurulmasını ayrıntılı olarak istişare etti" dedi.
Rus yatırımcıların bu sektörlere yatırım yapmaya ilgi duyduklarını belirttiklerini aktaran Samangani, Hanefi'nin de Rusların ilgisini memnuniyetle karşıladığını ve yatırım için elverişli koşulların oluşturulacağını söylediğini kaydetti.
Samangani, görüşmeye katılan Rus yatırımcıların adları veya şirketleri hakkında bilgi vermedi.
Rus yatırımcıların bu sektörlere yatırım yapmaya ilgi duyduklarını belirttiklerini aktaran Samangani, Hanefi'nin de Rusların ilgisini memnuniyetle karşıladığını ve yatırım için elverişli koşulların oluşturulacağını söylediğini kaydetti.
Samangani, görüşmeye katılan Rus yatırımcıların adları veya şirketleri hakkında bilgi vermedi.
محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرا ا.ا.ا. با هیئت مشترک سرمایهگذاران افغانی و روسی در دفتر کاری خود دیدار نمود.— Inamullah Samangani (@HabibiSamangani) January 3, 2022
در این دیدار روی تلاش، استخراج و تاسیس پالایشگاههای نفت و گاز و دستگاههای سیانجی و الانجی و ایجاد شرکت تولید سیمنت به تفصیل بحث و تبادل نظر شد.
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