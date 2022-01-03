https://tr.sputniknews.com/20220103/tunceli-valiliginden-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-karari-1052366601.html

Tunceli Valiliği'nden 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

Tunceli Valiliği'nden 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında kentteki 4 ayrı bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T20:34+0300

2022-01-03T20:34+0300

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türkiye

tunceli

tunceli valiliği

bölge

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Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentteki bazı alanların güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.Valilikten yapılan açıklamada, kentte vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı aktarıldı.Kentteki bazı alanların güvenlik bölgesi ilan edildiği duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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