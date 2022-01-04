Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu

© AA Adını bölgeyi fetheden Konuralp Bey'den alan bölgedeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Konuralp Müze Müdürlüğü tarafından yılın 12 ayında Düzce Belediyesi'nin destekleriyle sürdürülüyor. Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak da bilinen antik kentte toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapılar yer alıyor.