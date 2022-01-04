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Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu
Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu
Düzce'de, 'Batı Karadeniz'in Efes'i' olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti ile Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma çok sayıda tarihi eserin... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
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düzce, sit alanı, konuralp prusias ad hypium antik kenti

Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu

14:37 04.01.2022 (güncellendi: 14:42 04.01.2022)
© AAAntik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu
Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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Düzce'de, 'Batı Karadeniz'in Efes'i' olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti ile Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Konuralp bölgesi 'kentsel arkeolojik sit alanı' ilan edildi.
© AADüzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce alınan karara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce alınan karara ilişkin açıklamalarda bulundu.
© AAUzun süredir Konuralp ile ilgili yürüttükleri çalışmada sonuca ulaştıklarını belirten Özlü, "Konuralp bölgesi kentsel arkeolojik sit alanı olarak belirlendi. Bunun anlamı; Konuralp'in Göynük, Beypazarı, Safranbolu gibi bir şehir olmasının önü açıldı. Düzce'mize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Uzun süredir Konuralp ile ilgili yürüttükleri çalışmada sonuca ulaştıklarını belirten Özlü, "Konuralp bölgesi kentsel arkeolojik sit alanı olarak belirlendi. Bunun anlamı; Konuralp'in Göynük, Beypazarı, Safranbolu gibi bir şehir olmasının önü açıldı. Düzce'mize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
© AADüzce merkeze bağlı bir mahalle olan Konuralp'in bilinen tarihi milattan önce 1390'lü yıllara dayanıyor.
Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Düzce merkeze bağlı bir mahalle olan Konuralp'in bilinen tarihi milattan önce 1390'lü yıllara dayanıyor.
© AAFrig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının izlerini taşıyan Konuralp'in fethi, 1323'te Konuralp Bey'in Bizans tekfurlarıyla yaptığı savaşı kazanmasının ardından gerçekleşti.
Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının izlerini taşıyan Konuralp'in fethi, 1323'te Konuralp Bey'in Bizans tekfurlarıyla yaptığı savaşı kazanmasının ardından gerçekleşti.
© AAAdını bölgeyi fetheden Konuralp Bey'den alan bölgedeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Konuralp Müze Müdürlüğü tarafından yılın 12 ayında Düzce Belediyesi'nin destekleriyle sürdürülüyor. Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak da bilinen antik kentte toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapılar yer alıyor.
Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Adını bölgeyi fetheden Konuralp Bey'den alan bölgedeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Konuralp Müze Müdürlüğü tarafından yılın 12 ayında Düzce Belediyesi'nin destekleriyle sürdürülüyor. Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak da bilinen antik kentte toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapılar yer alıyor.
1/5
© AA
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce alınan karara ilişkin açıklamalarda bulundu.
2/5
© AA
Uzun süredir Konuralp ile ilgili yürüttükleri çalışmada sonuca ulaştıklarını belirten Özlü, "Konuralp bölgesi kentsel arkeolojik sit alanı olarak belirlendi. Bunun anlamı; Konuralp'in Göynük, Beypazarı, Safranbolu gibi bir şehir olmasının önü açıldı. Düzce'mize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
3/5
© AA
Düzce merkeze bağlı bir mahalle olan Konuralp'in bilinen tarihi milattan önce 1390'lü yıllara dayanıyor.
4/5
© AA
Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının izlerini taşıyan Konuralp'in fethi, 1323'te Konuralp Bey'in Bizans tekfurlarıyla yaptığı savaşı kazanmasının ardından gerçekleşti.
5/5
© AA
Adını bölgeyi fetheden Konuralp Bey'den alan bölgedeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Konuralp Müze Müdürlüğü tarafından yılın 12 ayında Düzce Belediyesi'nin destekleriyle sürdürülüyor. Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak da bilinen antik kentte toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapılar yer alıyor.
Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu düşünülen heykel başına rastlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
TÜRKİYE
Düzce'deki antik kentte Roma dönemine ait heykel başı bulundu
2 Aralık 2021, 20:16
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