https://tr.sputniknews.com/20220104/apartmana-4-saniyede-giren-hirsizlar-250-bin-tl-lik-otomobil-anahtarini-calarak-9-dakikada-cikti-1052399370.html

Apartmana 4 saniyede giren hırsızlar 250 bin TL' lik otomobil anahtarını çalarak 9 dakikada çıktı

Apartmana 4 saniyede giren hırsızlar 250 bin TL' lik otomobil anahtarını çalarak 9 dakikada çıktı

Sultangazi’de kimliği belirsiz 4 şüpheli şahıs, hırsızlık için girdikleri bir apartmandaki bütün daireleri teker teker kontrol etti. 4 saniyede girdikleri... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T18:29+0300

2022-01-04T18:29+0300

2022-01-04T18:29+0300

türkiye

hırsız

sultangazi

otomobil

hırsızlık

anahtar

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Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde, bir apartmanı gözüne kestiren hırsızlar araçla binanın önüne geldi.Daha sonra kapüşonlu ve yüzlerinde cerrahi maske bulunan 4 hırsızdan 3'ü ellerindeki cihaz ile 4 saniyede binanın kapısını açarak içeri girdi. Bir kişi ise araçta bekledi. Apartman içerisinde bütün daireleri kontrol eden şahıslar, daha sonra bir daireye girdi.Hırsızlar, girdikleri evden 2 adet cep telefonu, bir miktar ziynet eşyası, bir miktar para ve 250 Bin TL değerindeki otomobil anahtarını alıp çıktı. Ardından daireden ayrılan 3 hırsız, girdikleri evden aldıkları otomobil anahtarı ile indikleri sokakta araçları teker teker kontrol etti. Uzaktan kumanda ile buldukları araca binen şahıslar daha sonra olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Olay sonrası durumu fark eden Mehmet Solak, karakola giderek şikayette bulundu.Çalınan otomobilin en son Bağcılar'da bir hırsızlık olayında kullanıldıAracı çalınan Mehmet Solak, “Olay 29 Aralık günü saat 04.30 civarlarında oldu. Kimliği belirsiz maskeli 4 şahıs araçla gelerek kapıdan içeriye 3 kişi giriyorlar. Kapı şifreli ama ellerindeki alet ile kapıyı açmaları 4 saniye sürüyor. 4 saniye içerisinde kapıyı açıyorlar. Binadaki bütün kapıları yokluyorlar. En son benim daireme giriyorlar. Dairemden 2 adet cep telefonu, eşimin çantası, benim cüzdanım ve arabamın anahtarlarını alarak binadan ayrılmaları 9 dakika sürüyor. 9 Dakika sonra aşağıya inerek benim aracıma binerek geldikleri diğer araçla beraber 2 araç peş peşe gidiyorlar. Binaya girip çıkmaları 9 dakika. 1 tanesi şoför olan 4 şahsın o anları kameraya yansıyor. Hepsi kapüşonlu ve maskeli şahıslar. Hesapladığımızda 250 - 300 Bin TL civarında zararımız var” dedi.Polis ekipleri olay sonrası şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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hırsız, sultangazi, otomobil, hırsızlık, anahtar