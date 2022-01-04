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Aşıya teşvik için koyun ve keçilerle şırınga şekli yapıldı
Aşıya teşvik için koyun ve keçilerle şırınga şekli yapıldı
Almanya'da bir çoban, Kovid-19'a karşı aşı yaptırılmasını teşvik etmek amacıyla yaklaşık 700 koyun ve keçiyle şırınga işareti oluşturdu. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T22:39+0300
2022-01-04T22:39+0300
2022-01-04T22:39+0300
koronavirüs
almanya
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Almanya'da, Kovid-19 aşısına teşvik için koyun ve keçilerle şırınga şekli oluşturuldu.Deutsche Presse-Agentur'da (DPA) yer alan habere göre, çoban Wiebke Schmidt-Kochan, Hamburg'un güneyindeki bir tarlaya, koyun ve keçilere şırınga şeklinde ekmek parçaları serpiştirdi.Yaklaşık 700 koyun ve keçinin ekmek parçaları etrafında toplanmasıyla şırınga şekli oluştu.Şekli planladığı belirtilen Hanspeter Etzold yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı olmakta tereddüt edenlere yönelik çalışma olduğunu kaydetti.Etzold, "Koyunlar çok sevimli hayvanlar, belki mesaj böyle daha iyi anlaşılabilir" ifadesini kullandı.
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almanya, kovid-19, koronavirüs aşısı
Aşıya teşvik için koyun ve keçilerle şırınga şekli yapıldı
Almanya'da bir çoban, Kovid-19'a karşı aşı yaptırılmasını teşvik etmek amacıyla yaklaşık 700 koyun ve keçiyle şırınga işareti oluşturdu.
Almanya'da, Kovid-19 aşısına teşvik için koyun ve keçilerle şırınga şekli oluşturuldu.
Deutsche Presse-Agentur'da (DPA) yer alan habere göre, çoban Wiebke Schmidt-Kochan, Hamburg'un güneyindeki bir tarlaya, koyun ve keçilere şırınga şeklinde ekmek parçaları serpiştirdi.
Yaklaşık 700 koyun ve keçinin ekmek parçaları etrafında toplanmasıyla şırınga şekli oluştu.
Şekli planladığı belirtilen Hanspeter Etzold yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı olmakta tereddüt edenlere yönelik çalışma olduğunu kaydetti.
Etzold, "Koyunlar çok sevimli hayvanlar, belki mesaj böyle daha iyi anlaşılabilir" ifadesini kullandı.