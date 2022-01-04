https://tr.sputniknews.com/20220104/asiya-tesvik-icin-koyun-ve-kecilerle-siringa-sekli-yapildi-1052405911.html

Aşıya teşvik için koyun ve keçilerle şırınga şekli yapıldı

Aşıya teşvik için koyun ve keçilerle şırınga şekli yapıldı

Almanya'da bir çoban, Kovid-19'a karşı aşı yaptırılmasını teşvik etmek amacıyla yaklaşık 700 koyun ve keçiyle şırınga işareti oluşturdu. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T22:39+0300

2022-01-04T22:39+0300

2022-01-04T22:39+0300

koronavirüs

almanya

kovid-19

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051268083_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_36ef028ea3e7c6d0b6fc73e68b2fb977.jpg

Almanya'da, Kovid-19 aşısına teşvik için koyun ve keçilerle şırınga şekli oluşturuldu.Deutsche Presse-Agentur'da (DPA) yer alan habere göre, çoban Wiebke Schmidt-Kochan, Hamburg'un güneyindeki bir tarlaya, koyun ve keçilere şırınga şeklinde ekmek parçaları serpiştirdi.Yaklaşık 700 koyun ve keçinin ekmek parçaları etrafında toplanmasıyla şırınga şekli oluştu.Şekli planladığı belirtilen Hanspeter Etzold yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı olmakta tereddüt edenlere yönelik çalışma olduğunu kaydetti.Etzold, "Koyunlar çok sevimli hayvanlar, belki mesaj böyle daha iyi anlaşılabilir" ifadesini kullandı.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, kovid-19, koronavirüs aşısı