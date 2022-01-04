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https://tr.sputniknews.com/20220104/avrasya-tunelinde-volkan-tekinin-olumuyle-ilgili-yargilanan-polislere-siyah-cam-beraati-1052398293.html
Avrasya Tüneli'nde Volkan Tekin'in ölümüyle ilgili yargılanan polislere siyah cam beraati
Avrasya Tüneli'nde Volkan Tekin'in ölümüyle ilgili yargılanan polislere siyah cam beraati
2018'de Avrasya Tüneli girişinde polisin dur ihtarına uymayarak kurşunların hedefi olan Volkan Tekin'in ölümüyle ilgili yargılanan 3 polis hakkında mahkeme... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T17:45+0300
2022-01-04T17:45+0300
türkiye
polis
avrasya tüneli
mahkeme kararı
volkan tekin
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Olay 14 Ocak 2018'de saat 00.10'da Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi.Haber Global'ın haberine göre polis denetimine takılan Volkan Tekin eşi ve iki arkadaşı araçla tünelin girişine yaklaştı. Polisin dur ihtarına uymadı. Hızla tünele doğru hareket etti.Polisler önce havaya ateş açtı. Durmayınca iddiaya göre bu kez aracın lastiğini hedef aldılar. Kurşunlardan biri Volkan Tekin'e isabet etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İfadesi alınan 3 polis "Terör eylemi gerçekleştirme ihtimali üzerine aracı durdurmak istedik, lastiklere ateş ettik" sözleriyle kendini savundu.Volkan Tekin'i hangi silah öldürdü?Bu sorunun yanıtı için rapor istendi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarının raporunda "Mermi çekirdeklerinin çarpma, sürtme ve kopmadan mütevellit karakteristik izleri yitirdikleri görülmüş olup, bu nedenle hangi silah ya da silahlardan atıldıkları yönünde mukayeseli bir inceleme yapmak mümkün olmamıştır" ifadeleri yer aldı.Tekin’in bulunduğu araca ateş eden üç polise de dava açıldıSavcılık "Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan polislerin davası karara bağlandı.Kararda mahkeme polislerin ateş ettiği aracın camlarını siyah filmli olmasının terör eylemi olabileceği endişesi yarattığını vurguladı.Mahkemeden 3 polise de beraat kararı çıktı. Gerekçe olarak, sanık polis memurlarının Avrasya Tüneli'ni terör eylemlerine karşı korumak için görevli olduğu vurgulandı.Mahkeme heyetini oy birliği ile aldığı kararında “Aracının camlarının siyah filmli olmasının terör eylemi olabileceği endişesiyle polislerin yetki sınırları içinde kaçan aracı durdurmak için öldürme kastları olmaksızın ateş ettikleri sabittir. Olayda taksirleri bulunmadığından beraatlerine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.Öldürülen Volkan Tekin'in ailesi ise karara itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. Olayla ilgili süreç devam ediyor.
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polis, avrasya tüneli, mahkeme kararı, volkan tekin

Avrasya Tüneli'nde Volkan Tekin'in ölümüyle ilgili yargılanan polislere siyah cam beraati

17:45 04.01.2022
© AAKanada, mahkeme
Kanada, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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2018'de Avrasya Tüneli girişinde polisin dur ihtarına uymayarak kurşunların hedefi olan Volkan Tekin'in ölümüyle ilgili yargılanan 3 polis hakkında mahkeme kararını verdi.
Olay 14 Ocak 2018'de saat 00.10'da Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi.
Haber Global'ın haberine göre polis denetimine takılan Volkan Tekin eşi ve iki arkadaşı araçla tünelin girişine yaklaştı. Polisin dur ihtarına uymadı. Hızla tünele doğru hareket etti.
Polisler önce havaya ateş açtı. Durmayınca iddiaya göre bu kez aracın lastiğini hedef aldılar. Kurşunlardan biri Volkan Tekin'e isabet etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İfadesi alınan 3 polis "Terör eylemi gerçekleştirme ihtimali üzerine aracı durdurmak istedik, lastiklere ateş ettik" sözleriyle kendini savundu.

Volkan Tekin'i hangi silah öldürdü?

Bu sorunun yanıtı için rapor istendi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarının raporunda "Mermi çekirdeklerinin çarpma, sürtme ve kopmadan mütevellit karakteristik izleri yitirdikleri görülmüş olup, bu nedenle hangi silah ya da silahlardan atıldıkları yönünde mukayeseli bir inceleme yapmak mümkün olmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Tekin’in bulunduğu araca ateş eden üç polise de dava açıldı

Savcılık "Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan polislerin davası karara bağlandı.
Kararda mahkeme polislerin ateş ettiği aracın camlarını siyah filmli olmasının terör eylemi olabileceği endişesi yarattığını vurguladı.
Mahkemeden 3 polise de beraat kararı çıktı. Gerekçe olarak, sanık polis memurlarının Avrasya Tüneli'ni terör eylemlerine karşı korumak için görevli olduğu vurgulandı.
Mahkeme heyetini oy birliği ile aldığı kararında “Aracının camlarının siyah filmli olmasının terör eylemi olabileceği endişesiyle polislerin yetki sınırları içinde kaçan aracı durdurmak için öldürme kastları olmaksızın ateş ettikleri sabittir. Olayda taksirleri bulunmadığından beraatlerine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Öldürülen Volkan Tekin'in ailesi ise karara itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. Olayla ilgili süreç devam ediyor.
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