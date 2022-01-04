https://tr.sputniknews.com/20220104/baba-ile-iki-cocugu-sobadan-sizan-gazdan-oldu-1052380087.html

Baba ile iki çocuğu sobadan sızan gazdan öldü

Baba ile iki çocuğu sobadan sızan gazdan öldü

Adana'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile 6 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu hayatını kaybetti. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T09:55+0300

2022-01-04T09:55+0300

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türkiye

istanbul

türkiye

baba

zehirlenme

soba

soğuk

karbonmonoksit

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu yaşamını yitirdi.Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Asiye Çulha, sabah okula göndermek için odalarına girdiği çocukları Hüseyin Can ve Ali Efe ile eşi Samet Çulha'nı hareketsiz şekilde buldu.Aynı odada uyuyan eşi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden anne Asiye Çulha'nın yardım istemesi üzerine komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Adrese giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220103/erzincanda-karbonmonoksit-gazindan-iran-uyruklu-6-kisi-zehirlendi--1052338967.html

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istanbul, türkiye, baba, zehirlenme, soba, soğuk, karbonmonoksit