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Baba ile iki çocuğu sobadan sızan gazdan öldü
Baba ile iki çocuğu sobadan sızan gazdan öldü
Adana'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile 6 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu hayatını kaybetti. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T09:55+0300
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türkiye
istanbul
türkiye
baba
zehirlenme
soba
soğuk
karbonmonoksit
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu yaşamını yitirdi.Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Asiye Çulha, sabah okula göndermek için odalarına girdiği çocukları Hüseyin Can ve Ali Efe ile eşi Samet Çulha'nı hareketsiz şekilde buldu.Aynı odada uyuyan eşi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden anne Asiye Çulha'nın yardım istemesi üzerine komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Adrese giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220103/erzincanda-karbonmonoksit-gazindan-iran-uyruklu-6-kisi-zehirlendi--1052338967.html
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istanbul, türkiye, baba, zehirlenme, soba, soğuk, karbonmonoksit

Baba ile iki çocuğu sobadan sızan gazdan öldü

09:55 04.01.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYABaba ile iki çocuğu sobadan sızan gazdan öldü
Baba ile iki çocuğu sobadan sızan gazdan öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile 6 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Asiye Çulha, sabah okula göndermek için odalarına girdiği çocukları Hüseyin Can ve Ali Efe ile eşi Samet Çulha'nı hareketsiz şekilde buldu.
Aynı odada uyuyan eşi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden anne Asiye Çulha'nın yardım istemesi üzerine komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Adrese giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.
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