https://tr.sputniknews.com/20220104/bat-ve-jtida-sigaraya-yapilacak-zammin-detaylari-belli-oldu-belli-oldu-1052402328.html

BAT ve J.T.I'da sigaraya yapılacak zammın detayları belli oldu

BAT ve J.T.I'da sigaraya yapılacak zammın detayları belli oldu

Sigara firmaları, yüzde 47'lik ÖTV artışına gidilmesinin ardından fiyatlarını güncellemeye başladı. ÖTV'deki artış sonrası ilk zam P.M. grubundan gelirken... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T20:28+0300

2022-01-04T20:28+0300

2022-01-04T20:29+0300

ekonomi

sigara

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

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Dün, içki ve sigaranın Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) maktu tutarlarına yüzde ÜFE oranında yani yüzde 47.40 oranında zam yapıldı.ÖTV'deki yüzde 47'lik artış ile sigaradaki vergi yükü yüzde 81'den yüzde 96'ya yükseldi.ÖTV'deki artış sigara fiyatlarına yansımaya başladı. Zam yapan ilk şirket ise P.M. grubu oldu. Firma sigara fiyatlarına paket başına 4 TL zam yaptı. Böylece grubun sattığı en ucuz sigara 17,50 TL'den 21,50 TL'ye, en pahalı sigara ise 21,50 TL'den 25,50 TL'ye çıktı.BAT ve J.T.I grubu da zammı yansıttıP.M grubunun ardından BAT grubu da fiyatlarında güncellemeye gitti. Aralık ayının başında da zam yapan BAT grubunda en pahalı sigara 21 liradan 25 liraya çıkarken en ucuz sigara 17.5 liradan 21.5 liraya yükseldi. J.T.I grubunda ise en pahalı sigara 20 liradan 24 liraya çıktı. En uzun sigara da 17.5 liradan 21.5 liraya yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220104/zammin-detaylari-belli-oldu-22-tlnin-altinda-sigara-kalmayacak-1052376858.html

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sigara, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)