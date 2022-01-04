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https://tr.sputniknews.com/20220104/bat-ve-jtida-sigaraya-yapilacak-zammin-detaylari-belli-oldu-belli-oldu-1052402328.html
BAT ve J.T.I'da sigaraya yapılacak zammın detayları belli oldu
BAT ve J.T.I'da sigaraya yapılacak zammın detayları belli oldu
Sigara firmaları, yüzde 47'lik ÖTV artışına gidilmesinin ardından fiyatlarını güncellemeye başladı. ÖTV'deki artış sonrası ilk zam P.M. grubundan gelirken... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T20:28+0300
2022-01-04T20:29+0300
ekonomi
sigara
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
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Dün, içki ve sigaranın Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) maktu tutarlarına yüzde ÜFE oranında yani yüzde 47.40 oranında zam yapıldı.ÖTV'deki yüzde 47'lik artış ile sigaradaki vergi yükü yüzde 81'den yüzde 96'ya yükseldi.ÖTV'deki artış sigara fiyatlarına yansımaya başladı. Zam yapan ilk şirket ise P.M. grubu oldu. Firma sigara fiyatlarına paket başına 4 TL zam yaptı. Böylece grubun sattığı en ucuz sigara 17,50 TL'den 21,50 TL'ye, en pahalı sigara ise 21,50 TL'den 25,50 TL'ye çıktı.BAT ve J.T.I grubu da zammı yansıttıP.M grubunun ardından BAT grubu da fiyatlarında güncellemeye gitti. Aralık ayının başında da zam yapan BAT grubunda en pahalı sigara 21 liradan 25 liraya çıkarken en ucuz sigara 17.5 liradan 21.5 liraya yükseldi. J.T.I grubunda ise en pahalı sigara 20 liradan 24 liraya çıktı. En uzun sigara da 17.5 liradan 21.5 liraya yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/zammin-detaylari-belli-oldu-22-tlnin-altinda-sigara-kalmayacak-1052376858.html
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sigara, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)

BAT ve J.T.I'da sigaraya yapılacak zammın detayları belli oldu

20:28 04.01.2022 (güncellendi: 20:29 04.01.2022)
© REUTERS / Mike Blakeelektronik sigara
elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Mike Blake
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Sigara firmaları, yüzde 47'lik ÖTV artışına gidilmesinin ardından fiyatlarını güncellemeye başladı. ÖTV'deki artış sonrası ilk zam P.M. grubundan gelirken diğer firmalar da 4 liralık zamlı fiyatları yansıttı. Böylece BAT grubunda en pahalı sigara 21 liradan 25 liraya, en ucuz sigara 17.5 liradan 21.5 liraya yükseldi.
Dün, içki ve sigaranın Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) maktu tutarlarına yüzde ÜFE oranında yani yüzde 47.40 oranında zam yapıldı.
ÖTV'deki yüzde 47'lik artış ile sigaradaki vergi yükü yüzde 81'den yüzde 96'ya yükseldi.
ÖTV'deki artış sigara fiyatlarına yansımaya başladı. Zam yapan ilk şirket ise P.M. grubu oldu. Firma sigara fiyatlarına paket başına 4 TL zam yaptı. Böylece grubun sattığı en ucuz sigara 17,50 TL'den 21,50 TL'ye, en pahalı sigara ise 21,50 TL'den 25,50 TL'ye çıktı.

BAT ve J.T.I grubu da zammı yansıttı

P.M grubunun ardından BAT grubu da fiyatlarında güncellemeye gitti. Aralık ayının başında da zam yapan BAT grubunda en pahalı sigara 21 liradan 25 liraya çıkarken en ucuz sigara 17.5 liradan 21.5 liraya yükseldi. J.T.I grubunda ise en pahalı sigara 20 liradan 24 liraya çıktı. En uzun sigara da 17.5 liradan 21.5 liraya yükseldi.
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
TÜRKİYE
Zammın detayları belli oldu: 22 TL’nin altında sigara kalmayacak
05:54
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