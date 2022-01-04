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Beşiktaş'ta iki kişide daha koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş'ta iki kişide daha koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş'ta bir futbolcu ve teknik ekipten bir çalışanın koronavirüse yakalandığı açıklandı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T13:26+0300
2022-01-04T13:26+0300
koronavirüs
beşiktaş
futbolcu
korona
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Turkcell Süper Kupa'da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maç öncesi rutin Kovid-19 PCR testinin uygulandığını belirterek, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçleri, ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/galatasarayda-fatih-ozturk-ve-alpaslan-ozturkun-koronavirus-testleri-pozitif-cikti-1052380256.html
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beşiktaş, futbolcu, korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Beşiktaş'ta iki kişide daha koronavirüs tespit edildi

13:26 04.01.2022
© DHABeşiktaş, logo
Beşiktaş, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© DHA
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Beşiktaş'ta bir futbolcu ve teknik ekipten bir çalışanın koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Turkcell Süper Kupa'da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maç öncesi rutin Kovid-19 PCR testinin uygulandığını belirterek, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçleri, ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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