https://tr.sputniknews.com/20220104/besiktasta-iki-kiside-daha-koronavirus-tespit-edildi-1052387771.html

Beşiktaş'ta iki kişide daha koronavirüs tespit edildi

Beşiktaş'ta iki kişide daha koronavirüs tespit edildi

Beşiktaş'ta bir futbolcu ve teknik ekipten bir çalışanın koronavirüse yakalandığı açıklandı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T13:26+0300

2022-01-04T13:26+0300

2022-01-04T13:26+0300

koronavirüs

beşiktaş

futbolcu

korona

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Turkcell Süper Kupa'da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maç öncesi rutin Kovid-19 PCR testinin uygulandığını belirterek, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçleri, ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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beşiktaş, futbolcu, korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı