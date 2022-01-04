https://tr.sputniknews.com/20220104/caykurdan-2021de-rekor-kuru-cay-satisi-1052405374.html

ÇAYKUR'dan 2021'de rekor kuru çay satışı

ÇAYKUR'dan 2021'de rekor kuru çay satışı

ÇAYKUR, bu yıl 157 bin 851 ton kuru çay satışı gerçekleştirerek, tarihinin en yüksek kuru çay satışını gerçekleştirdi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T22:24+0300

2022-01-04T22:24+0300

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türkiye

çaykur

çay

yusuf ziya alim

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ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin 2021'de Kovid-19 salgını tedbirlerini gözeterek yaş çay tarımı yaptığını söyledi.Geçen yıl 860 bin 384 tonla tarihlerinin en yüksek yaş çay alımını gerçekleştirdiklerini belirten Alim, üreticiye toplamda yaklaşık 3,4 milyar lira ödediklerini ifade etti.Alim, 1938'de kurduğu atölyeyle Türk çay sektörüne yön vermeye başlayan ÇAYKUR'un o dönem aldığı 135 kilogram yaş çaydan 30 kilogram kuru çay elde ettiğini belirterek, kurumun 2021 yılında 47 fabrikada yaş çay karşılığı ürettiği kuru çayın satışında tarihinin en verimli yılını geride bıraktığını dile getirdi.Son iki yıldır çay üretiminin Kovid-19 salgınıyla mücadele koşullarında yapıldığına işaret eden Alim, salgın döneminde üreticinin yeniden bahçeyle barıştığını, yabancı işçilerin gelmemesi nedeniyle ciddi miktarda gelirin yurt içinde kaldığını söyledi."Stoklarımızda yüksek çay alışı nedeniyle çay var"Alim, 2021 yılını sosyal devlet anlayışıyla üreticileri mağdur etmeden geride bıraktıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:'Bu yıl yeni pazarlarla satışımızın artacağını düşünüyoruz'Alim, ÇAYKUR olarak 2020 yılında 132 bin 290 ton kuru çay sattıklarını, kurumun önceki en yüksek kuru çay satışının da 151 bin 28 tonla 2014 yılında yapıldığını ifade etti.Türkiye'nin kişi başına en çok çay tüketilen ülke olduğuna dikkati çeken Alim, "Dışarıda çay içme alışkanlığı azalsa da evlerde, kapalı alanlarda çay içme oranı arttı. Bu yıl yeni pazarlarla satışımızın artacağını düşünüyoruz. Elimizde 2021 yılına ait kuru çay var. Mayısa kadar stoklarımızda ciddi oranda azalma yaşanacaktır" dedi.'Yurt dışına 3 bin 106 ton satışımız var'Yusuf Ziya Alim, ihracat ağını geliştirme çabalarının 2020 yılında sonuç vermeye başladığını belirterek, "Yurt dışına 3 bin 106 ton satışımız var. Son aldığımız tekliflerle 2022 yılında yurt dışındaki satışlarımız tahminlerimize göre çok çok yukarıda olacak. Özellikle Azerbaycan, Ukrayna, Polonya ile birebir çalışıyoruz. Rusya başta olmak üzere 100 civarında ülkeye ihracatımız var. Bu satışları hızlandırmak ve cazip hale getirmek için bağlantılarımız var. 2022 yılı çok daha farklı olacak" diye konuştu.Yağışlar nedeniyle geçen yıl yeterince üreticiden beyaz çay alamadıklarını söyleyen Alim, aldıkları 266 kilogram çayla 66 kilogram beyaz çay ürettiklerini ve stoktakilerle birlikte 158 kilogram beyaz çay sattıklarını belirtti.Alim, yeşil çay pudrası olarak bilinen matcha çayında da ciddi bir pazar oluşturduklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

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çaykur, çay, yusuf ziya alim