https://tr.sputniknews.com/20220104/ceza-ve-tevkifevleri-genel-mudurlugu-cezaevlerinde-ilk-doz-kovid-19-asi-orani-yuzde-95e-cikti-1052406308.html

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: Cezaevlerinde ilk doz Kovid-19 aşı oranı yüzde 95'e çıktı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: Cezaevlerinde ilk doz Kovid-19 aşı oranı yüzde 95'e çıktı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, hükümlü ve tutuklulardan birinci doz aşı yaptıranların oranının yüzde 95, ikinci doz aşı yaptıranların... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T22:56+0300

2022-01-04T22:56+0300

2022-01-04T22:56+0300

koronavirüs

adalet bakanlığı

cezaevi

ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildiği belirtildi.Başka bir hastalık nedeniyle acil durumlarda hastanelere sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin, ceza infaz kurumuna dönüşlerinde 14 gün süresince izolasyona tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, bu süre sonunda yapılan PCR test sonucuna göre hükümlü ve tutukluların odalara alındığı ifade edildi.Açıklamada, cezaevlerine ilk kabulde semptomu bulunan hükümlü ve tutukluların, doktor tavsiyesine göre ayrı odalarda veya hastanelerde gözlem altında tutulduğu kaydedildi.Zorunlu nakil, açık ceza infaz kurumuna ayrılma gibi sebeplerle başka bir kuruma geçen hükümlü ve tutukluların sağlık raporu aldığı ve bu kişilere PCR testi yapıldığına işaret edilen açıklamada, cezaevi personelinin de eldiven, maske ve siperlik kullanarak görevlerini yaptığı bildirildi.Ziyaretçilerden HES kodu istendiği de kaydedilen açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak aşılama işlemleri devam etmektedir. 4 Ocak 2022 itibarıyla ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan birinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 95, ikinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 87'dir." bilgisi paylaşıldı.Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 30 Kasım 2021'den itibaren 2 ay uzatıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, Kovid-19 salgınının Türkiye'de etkili olduğu 14 Mart 2020'den bugüne kadar hayatlarını kaybeden 32 hükümlü ve tutuklunun kronik rahatsızlıkları nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri sırada, 19 hükümlünün ise Kovid-19 virüsüne bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiklerinin belirlendiği aktarıldı.

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adalet bakanlığı, cezaevi, ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, koronavirüs, koronavirüs aşısı