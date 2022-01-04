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Fransa'nın ünlü televizyon yıldızı ikizleri 6 gün arayla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Fransa'nın ünlü televizyon yıldızı ikizleri 6 gün arayla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Fransa'nın ünlü televizyon şahsiyetleri Grichka ve Igor Bogdanoff, altı gün arayla koronadan öldü. Bilim programlarıyla tanınan 72 yaşındaki ikizlerin aşı... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T19:39+0300
2022-01-04T19:39+0300
koronavirüs
fransa
aşı
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Fransa'da 'Bogdanoff ikizleri' olarak anılan ikiz televizyon yıldızları Grichka ve Igor Bogdanoff altı gün arayla yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) öldü.Aşı yaptırmadıkları belirtilen ikizler, 1980'lerden bu yana Fransa'da popüler bilim ve bilim kurgu alanlarında yaptıkları televizyon programlarının egzantrik kişilikleriyle tanınıyordu. 72 yaşındaki ikizler, Bitcoin'in icat edilmesine katkı sundukları iddialarıyla da gündemdeydi.Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Grichka Bogdanoff'un 28 Aralık'ta, kardeşi Igor'un da 3 Ocak'ta (dün) hastanede öldüğü açıklandı. İkizlerin avukatı Edouard de Lamaze Kovid-19'dan öldüklerini teyit ederken, aile dostu Pierre-Jean Chalençon da hastaneye çok geç yattıklarını söyledi. Pierre-Chalençon, ikizlerin 'sadece kendileri adına' aşı karşıtı olduklarını da savundu.BFMTV kanalına konuşan Chalençon, ikizlerin hastalığın gribe benzediğine kanaat getirdikleri için hastaneye çok geç gittiklerini belirtip, "İnsanlar aşı karşıtı olduklarını söyledi ama kesinlikle değillerdi. Bazı arkadaşları aşı yaptırmaları için telkinde bulundu ama yaşam tarzları sayesinde ve hastalık geçmişleri olmaması nedeniyle Kovid riski altında olmadıklarını düşündüler" dedi.İkizlerin aile dostu olan eski eğitim bakanı Luc Ferry ise 'aşı karşıtı değillerse niçin aşı olmadıklarına' dair soruya, "Sadece kendileri için aşı karşıtıydılar. İkisi de atletikti, bir gram yağları yoktu ve aşının virüsten daha tehlikeli olduğunu düşündüler" iddiasıyla yanıt verdi.‘Uzay gemisi'nden sundukları programla ünlendilerGrichka ve Igor Bogdanoff, 1979-1987 arasında bir uzay gemisi dekorundan sundukları Temps X isimli bilim programıyla ünlenmişti. Bogdanoff ikizleri, cumartesi akşam üzeri yayımlanan programlarıyla Fransa'da uzun yıllar popüler bilimle özdeşleştirilmişlerdi.‘Estetik yaptırmadık' demişlerdiAvusturyalı 'soylu' bir aileden gelen ikizler, 1990'lı yıllarda estetik operasyonlarıyla da konuşulmuş ancak bu iddiaları reddetmişti. Grichka Bogdanoff, 'insanların estetik operasyon dediği şeyi hiç yaptırmadıklarını' savunarak, yapıları gereği deneysel olduklarını ve 'çok ileri teknolojiyi denediklerini' söylemiş; "Uzaylıya benzeyen yüzlere sahip olmaktan memnunuz" demişti. İkizler, bir dönem akademiye de girmeye çalışmıştı.Bogdanoff ikizlerinin Covid-19 nedeniyle hastaneye yatmadan önce eski televizyon programlarını yine bir uzay gemisi dekoruyla hayata döndürecek bir proje üzerinde çalıştığı belirtildi.
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fransa, aşı, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı

Fransa'nın ünlü televizyon yıldızı ikizleri 6 gün arayla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

19:39 04.01.2022
© AFP 2021 / VALERY HACHEGrichka ve Igor Bogdanoff
Grichka ve Igor Bogdanoff - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / VALERY HACHE
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Fransa'nın ünlü televizyon şahsiyetleri Grichka ve Igor Bogdanoff, altı gün arayla koronadan öldü. Bilim programlarıyla tanınan 72 yaşındaki ikizlerin aşı yaptırmadığı ortaya çıktı.
Fransa'da 'Bogdanoff ikizleri' olarak anılan ikiz televizyon yıldızları Grichka ve Igor Bogdanoff altı gün arayla yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) öldü.
Aşı yaptırmadıkları belirtilen ikizler, 1980'lerden bu yana Fransa'da popüler bilim ve bilim kurgu alanlarında yaptıkları televizyon programlarının egzantrik kişilikleriyle tanınıyordu. 72 yaşındaki ikizler, Bitcoin'in icat edilmesine katkı sundukları iddialarıyla da gündemdeydi.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Grichka Bogdanoff'un 28 Aralık'ta, kardeşi Igor'un da 3 Ocak'ta (dün) hastanede öldüğü açıklandı.
İkizlerin avukatı Edouard de Lamaze Kovid-19'dan öldüklerini teyit ederken, aile dostu Pierre-Jean Chalençon da hastaneye çok geç yattıklarını söyledi. Pierre-Chalençon, ikizlerin 'sadece kendileri adına' aşı karşıtı olduklarını da savundu.
BFMTV kanalına konuşan Chalençon, ikizlerin hastalığın gribe benzediğine kanaat getirdikleri için hastaneye çok geç gittiklerini belirtip, "İnsanlar aşı karşıtı olduklarını söyledi ama kesinlikle değillerdi. Bazı arkadaşları aşı yaptırmaları için telkinde bulundu ama yaşam tarzları sayesinde ve hastalık geçmişleri olmaması nedeniyle Kovid riski altında olmadıklarını düşündüler" dedi.
İkizlerin aile dostu olan eski eğitim bakanı Luc Ferry ise 'aşı karşıtı değillerse niçin aşı olmadıklarına' dair soruya, "Sadece kendileri için aşı karşıtıydılar. İkisi de atletikti, bir gram yağları yoktu ve aşının virüsten daha tehlikeli olduğunu düşündüler" iddiasıyla yanıt verdi.

‘Uzay gemisi'nden sundukları programla ünlendiler

Grichka ve Igor Bogdanoff, 1979-1987 arasında bir uzay gemisi dekorundan sundukları Temps X isimli bilim programıyla ünlenmişti. Bogdanoff ikizleri, cumartesi akşam üzeri yayımlanan programlarıyla Fransa'da uzun yıllar popüler bilimle özdeşleştirilmişlerdi.

‘Estetik yaptırmadık' demişlerdi

Avusturyalı 'soylu' bir aileden gelen ikizler, 1990'lı yıllarda estetik operasyonlarıyla da konuşulmuş ancak bu iddiaları reddetmişti. Grichka Bogdanoff, 'insanların estetik operasyon dediği şeyi hiç yaptırmadıklarını' savunarak, yapıları gereği deneysel olduklarını ve 'çok ileri teknolojiyi denediklerini' söylemiş; "Uzaylıya benzeyen yüzlere sahip olmaktan memnunuz" demişti. İkizler, bir dönem akademiye de girmeye çalışmıştı.
Bogdanoff ikizlerinin Covid-19 nedeniyle hastaneye yatmadan önce eski televizyon programlarını yine bir uzay gemisi dekoruyla hayata döndürecek bir proje üzerinde çalıştığı belirtildi.
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