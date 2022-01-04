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https://tr.sputniknews.com/20220104/goldman-sachs-ilk-ceyrek-icin-turkiye-enflasyon-beklentisini-acikladi-1052405223.html
Goldman Sachs, ilk çeyrek için Türkiye enflasyon beklentisini açıkladı
Goldman Sachs, ilk çeyrek için Türkiye enflasyon beklentisini açıkladı
Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 seviyesini aşacağı ve yılın büyük bir bölümünde bu seviyede kalacağı tahmininde bulundu. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T22:28+0300
2022-01-04T22:37+0300
goldman sachs
türkiye
enflasyon
tahmin
ekonomi
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Goldman Sachs'ın müşterilerine gönderdiği notunda "Mevsim etkisinden arındırılmamış aylık enflasyonun sürpriz biçimde yüzde 13,6 seviyesine yükselmesiyle Türkiye'de enflasyonun birinci çeyrekte yüzde 40 seviyesini aşacağını ve yılın büyük bölümünde o seviyede kalacağını tahmin ediyoruz" ifadesi yer aldı.Bloomberg'in haberine göre Goldman Sachs notunda "TL' deki volatilite dikkate alındığında enflasyon tahminlerindeki belirsizlik olağandışı şekilde yüksek ve yukarı yönlü. İdari ve kısmi mali önlemlerle desteklenen yüzde 14 seviyesindeki politika faizinin TL'yi sürdürülebilir biçimde dengeleyebilme konusunda başarılı olamayacağına yönelik görüşümüzü sürdürüyoruz" denildi.Notta ayrıca, "Yetkililerin TL' ye istikrar kazandırmak için seçtiği olağandışı politika tercihlerini sürdürdükleri göz önüne alındığında bunun gerçekleşeceğine yönelik inancımız güçlü olmasa da, tahminlerimiz ikinci çeyrekte faiz oranlarının sert biçimde yükseleceği yönünde" ifadeleri yer aldı.
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goldman sachs, türkiye, enflasyon, tahmin

Goldman Sachs, ilk çeyrek için Türkiye enflasyon beklentisini açıkladı

22:28 04.01.2022 (güncellendi: 22:37 04.01.2022)
© AFP 2021 / CHRIS HONDROSGoldman Sachs
Goldman Sachs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / CHRIS HONDROS
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Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 seviyesini aşacağı ve yılın büyük bir bölümünde bu seviyede kalacağı tahmininde bulundu.
Goldman Sachs'ın müşterilerine gönderdiği notunda "Mevsim etkisinden arındırılmamış aylık enflasyonun sürpriz biçimde yüzde 13,6 seviyesine yükselmesiyle Türkiye'de enflasyonun birinci çeyrekte yüzde 40 seviyesini aşacağını ve yılın büyük bölümünde o seviyede kalacağını tahmin ediyoruz" ifadesi yer aldı.
Bloomberg'in haberine göre Goldman Sachs notunda "TL' deki volatilite dikkate alındığında enflasyon tahminlerindeki belirsizlik olağandışı şekilde yüksek ve yukarı yönlü. İdari ve kısmi mali önlemlerle desteklenen yüzde 14 seviyesindeki politika faizinin TL'yi sürdürülebilir biçimde dengeleyebilme konusunda başarılı olamayacağına yönelik görüşümüzü sürdürüyoruz" denildi.
Notta ayrıca, "Yetkililerin TL' ye istikrar kazandırmak için seçtiği olağandışı politika tercihlerini sürdürdükleri göz önüne alındığında bunun gerçekleşeceğine yönelik inancımız güçlü olmasa da, tahminlerimiz ikinci çeyrekte faiz oranlarının sert biçimde yükseleceği yönünde" ifadeleri yer aldı.
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