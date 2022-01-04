Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220104/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-yeni-enstrumanlar-gelistirerek-enflasyonu-azaltacagiz-1052382157.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduatta 84,05 milyar liranın bulunduğunu açıkladı. Nebati, "Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T11:13+0300
2022-01-04T11:16+0300
ekonomi
enflasyon
nureddin nebati
kur korumalı tl mevduat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051354541_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_b39a595ae8109dfd40bd851d72da52d4.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduata ilginin yüksek olduğunu belirtti. Bakan Nebati, kur korumalı mevduatta 84,05 milyar liralık bakiyenin olduğunu açıkladı.'Tedbirlerin etkisini 2022 yılında daha net göreceğiz'Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;"Uygulamanın henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülmektedir. Finansal piyasalardaki hareketlere yönelik alınan tedbirlerin etkisini 2022 yılında daha net göreceğiz. 2022 yılı için daha dengeli bir büyüme performansı ve artan istihdama ek olarak güçlü ihracat ve turizmin olumlu katkısıyla cari dengedeki olumlu görünümün sürmesini öngörüyoruz"Nebati, yeni ekonomi modeliyle enflasyonun düşürüleceğini belirterek, "Bu sistemde, beklentileri iyi yöneterek ve Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" dedi. Teşvik sistemlerine de değinen Nebati, "Cari açığa doğrudan etki edecek, ileri teknolojiye ve yüksek toplam faktör verimliliğine sahip enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç gibi stratejik sektörlerle tarım ve hayvancılık gibi yaşamsal öneme sahip sektörler yerli ve katma değerli üretimi teşvik etmek üzere desteklenecek" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051354541_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_2da5189fb6f9c5b7b5110cb404b6693c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, nureddin nebati, kur korumalı tl mevduat

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız

11:13 04.01.2022 (güncellendi: 11:16 04.01.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduatta 84,05 milyar liranın bulunduğunu açıkladı. Nebati, "Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduata ilginin yüksek olduğunu belirtti. Bakan Nebati, kur korumalı mevduatta 84,05 milyar liralık bakiyenin olduğunu açıkladı.

'Tedbirlerin etkisini 2022 yılında daha net göreceğiz'

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;
"Uygulamanın henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülmektedir. Finansal piyasalardaki hareketlere yönelik alınan tedbirlerin etkisini 2022 yılında daha net göreceğiz. 2022 yılı için daha dengeli bir büyüme performansı ve artan istihdama ek olarak güçlü ihracat ve turizmin olumlu katkısıyla cari dengedeki olumlu görünümün sürmesini öngörüyoruz"
Nebati, yeni ekonomi modeliyle enflasyonun düşürüleceğini belirterek, "Bu sistemde, beklentileri iyi yöneterek ve Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" dedi.
Teşvik sistemlerine de değinen Nebati, "Cari açığa doğrudan etki edecek, ileri teknolojiye ve yüksek toplam faktör verimliliğine sahip enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç gibi stratejik sektörlerle tarım ve hayvancılık gibi yaşamsal öneme sahip sektörler yerli ve katma değerli üretimi teşvik etmek üzere desteklenecek" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:14Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil
11:13Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız
11:04Hızlandırılmış tren faciasında 18 yıl sonra karar
10:58Bir devrin sonu: BlackBerry 22 yıl sonra cihazlarına desteği kesti
10:54Bahçeli: Yunanistan sabrımızı test etmekten vazgeçmelidir
10:52Tesla, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 'showroom' açtı: ABD'li siyasetçiler tepkili
10:38Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin
10:38İran'dan ABD'ye çağrı: Trump yargılanmazsa intikam alacağız
10:36Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı temel mal ve gıda alt grubundan geldi
10:32Tarım Bakanlığı, orman yangınları için ihaleye çıkıyor
10:28Çin'de yeni eğitim kanunu yürürlüğe girdi: Ebeveynler artık yasaya göre çocuk yetiştirecek
10:10Doktorundan açıklama: Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye bir yıl sonra eski günlerine dönecek
10:04Fransa'da 46 mutasyonlu yeni koronavirüs varyantı
10:02Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün koronavirüs testleri pozitif çıktı
09:55Baba ile iki çocuğu sobadan sızan gazdan öldü
09:48'Keanu Reeves, Matrix gelirinin yüzde 70'ini kanser araştırmalarına bağışladı' iddiası
09:43ABD'de rekor: 24 saatte 1 milyondan fazla koronavirüs vakası
09:3611 ilde 'Twitch' operasyonu: 40 gözaltı
09:33Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı
08:59Serviste koltuk kavgası yaptığı arkadaşını iş yerindeki tartışmada boğazından bıçaklayarak öldürdü