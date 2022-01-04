https://tr.sputniknews.com/20220104/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-yeni-enstrumanlar-gelistirerek-enflasyonu-azaltacagiz-1052382157.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduatta 84,05 milyar liranın bulunduğunu açıkladı. Nebati, "Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T11:13+0300

2022-01-04T11:13+0300

2022-01-04T11:16+0300

ekonomi

enflasyon

nureddin nebati

kur korumalı tl mevduat

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduata ilginin yüksek olduğunu belirtti. Bakan Nebati, kur korumalı mevduatta 84,05 milyar liralık bakiyenin olduğunu açıkladı.'Tedbirlerin etkisini 2022 yılında daha net göreceğiz'Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;"Uygulamanın henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülmektedir. Finansal piyasalardaki hareketlere yönelik alınan tedbirlerin etkisini 2022 yılında daha net göreceğiz. 2022 yılı için daha dengeli bir büyüme performansı ve artan istihdama ek olarak güçlü ihracat ve turizmin olumlu katkısıyla cari dengedeki olumlu görünümün sürmesini öngörüyoruz"Nebati, yeni ekonomi modeliyle enflasyonun düşürüleceğini belirterek, "Bu sistemde, beklentileri iyi yöneterek ve Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" dedi. Teşvik sistemlerine de değinen Nebati, "Cari açığa doğrudan etki edecek, ileri teknolojiye ve yüksek toplam faktör verimliliğine sahip enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç gibi stratejik sektörlerle tarım ve hayvancılık gibi yaşamsal öneme sahip sektörler yerli ve katma değerli üretimi teşvik etmek üzere desteklenecek" ifadelerini kullandı.

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enflasyon, nureddin nebati, kur korumalı tl mevduat