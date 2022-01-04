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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: İBB için 8 müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: İBB için 8 müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırıldığı iddialarıyla ilgili teftiş... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T11:27+0300
2022-01-04T12:15+0300
ibb
içişleri bakanlığı
teftiş
müfettiş
politika
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.Çataklı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırıldığı yönünde iddia ve tespitler üzerine özel teftiş başlatıldığını hatırlatarak şunları söyledi:"Rapor henüz tamamlanmadı. Kimleri görevlendirdik onları paylaşayım. 5 mülkiye müfettişi, 1 hazine ve maliye, 1 MASAK uzmanı, 1 ticaret müfettişi... 8 kişilik bir heyet var.""Teftiş Kurulunda pek çok partiden aday olup geri dönen arkadaşlar var"Çataklı, Teftiş Kurulunda pek çok partiden aday olup geri dönenlerin olduğunu söyledi:"Bunların bilirkişi görevlendirme yetkisi var. 1 arkadaşın AK Parti adayı olma durumu var ama 8 müfettiş var. 1 arkadaş daha önce farklı süreçlerde görev yapmış. Ayrıca anayasal hakkıdır. Teftiş Kurulunda da bu var. Pek çok partiden aday olup geri dönen arkadaşlar var. Hatta CHP'den de arkadaşlar var. Olayın içeriğine bakmak lazım."
https://tr.sputniknews.com/20211231/ibb-sozcusu-ongun-icisleri-bakanliginin-gorevlendirdigi-mufettisler-ibbde-mesaiye-basladi-1052286432.html
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ibb, içişleri bakanlığı, teftiş, müfettiş

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: İBB için 8 müfettiş görevlendirildi

11:27 04.01.2022 (güncellendi: 12:15 04.01.2022)
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırıldığı iddialarıyla ilgili teftiş için 8 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.
Çataklı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırıldığı yönünde iddia ve tespitler üzerine özel teftiş başlatıldığını hatırlatarak şunları söyledi:
"Rapor henüz tamamlanmadı. Kimleri görevlendirdik onları paylaşayım. 5 mülkiye müfettişi, 1 hazine ve maliye, 1 MASAK uzmanı, 1 ticaret müfettişi... 8 kişilik bir heyet var."

"Teftiş Kurulunda pek çok partiden aday olup geri dönen arkadaşlar var"

Çataklı, Teftiş Kurulunda pek çok partiden aday olup geri dönenlerin olduğunu söyledi:
"Bunların bilirkişi görevlendirme yetkisi var. 1 arkadaşın AK Parti adayı olma durumu var ama 8 müfettiş var. 1 arkadaş daha önce farklı süreçlerde görev yapmış. Ayrıca anayasal hakkıdır. Teftiş Kurulunda da bu var. Pek çok partiden aday olup geri dönen arkadaşlar var. Hatta CHP'den de arkadaşlar var. Olayın içeriğine bakmak lazım."
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
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İBB Sözcüsü Ongun: İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişler, İBB'de mesaiye başladı
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