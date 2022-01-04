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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220104/litvanya-devlet-baskani-belarus-sinirindaki-kriz-cozuldu-olaganustu-hal-kaldirilsin-1052407270.html
Litvanya Devlet Başkanı: Belarus sınırındaki kriz çözüldü, olağanüstü hal kaldırılsın
Litvanya Devlet Başkanı: Belarus sınırındaki kriz çözüldü, olağanüstü hal kaldırılsın
Belarus sınırında yaşanan göçmen krizinin çözüldüğünü belirten Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, sınırda 10 Kasım'da ilan edilen olağanüstü halin... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T23:19+0300
2022-01-04T23:19+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
belarus
olağanüstü hal
litvanya
kriz
sınır
gitanas nauseda
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Litvanya'nın Belarus sınırına yakın bölgesinde ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle belediye başkanlarının seçimle göreve gelmesini öngören anayasa değişiklikleri parlamentoda ele alınamadığı için Devlet Başkanı Gitanas Nauseda'dan olağanüstü halin kaldırılması yönünde çağrı geldi.Sınırdaki krizin sona erdiğini savunarak olağanüstü gerek olmadığını söyleyen Nauseda, "Olağanüstü hali kaldırıp anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalara başlayabiliriz. Zira belediye başkanlarının doğrudan seçimlerle gelmesine ilişkin konu sürüncemede kaldı ve halkımıza bu sorunu çözme borcumuz var. Sorun en kısa sürede çözülmeli" dedi.Nauseda, gerekli görülmesi halinde ileride olağanüstü halin yeniden ilan edilebileceğini de sözlerine ekledi.Litvanya Anayasası uyarınca olağanüstü hal ve savaş sırasında anayasa değişiklikleri yapılamıyor.Litvanya'da Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi nedeniyle 10 Kasım'da olağanüstü hal ilan edilmiş ve 14 Ocak'a kadar uzatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211229/belarus-baskonsolosu-bati-gocmen-krizinde-sessiz-kalip-iletisim-araclarini-baltalamayi-tercih-etti-1052233096.html
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belarus, olağanüstü hal, litvanya, kriz, sınır, gitanas nauseda

Litvanya Devlet Başkanı: Belarus sınırındaki kriz çözüldü, olağanüstü hal kaldırılsın

23:19 04.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus- Polonya göçmen krizi
Belarus- Polonya göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© Sputnik
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Belarus sınırında yaşanan göçmen krizinin çözüldüğünü belirten Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, sınırda 10 Kasım'da ilan edilen olağanüstü halin kaldırılması çağrısı yaptı.
Litvanya'nın Belarus sınırına yakın bölgesinde ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle belediye başkanlarının seçimle göreve gelmesini öngören anayasa değişiklikleri parlamentoda ele alınamadığı için Devlet Başkanı Gitanas Nauseda'dan olağanüstü halin kaldırılması yönünde çağrı geldi.
Sınırdaki krizin sona erdiğini savunarak olağanüstü gerek olmadığını söyleyen Nauseda, "Olağanüstü hali kaldırıp anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalara başlayabiliriz. Zira belediye başkanlarının doğrudan seçimlerle gelmesine ilişkin konu sürüncemede kaldı ve halkımıza bu sorunu çözme borcumuz var. Sorun en kısa sürede çözülmeli" dedi.
Nauseda, gerekli görülmesi halinde ileride olağanüstü halin yeniden ilan edilebileceğini de sözlerine ekledi.
Litvanya Anayasası uyarınca olağanüstü hal ve savaş sırasında anayasa değişiklikleri yapılamıyor.
Litvanya'da Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi nedeniyle 10 Kasım'da olağanüstü hal ilan edilmiş ve 14 Ocak'a kadar uzatılmıştı.
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
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