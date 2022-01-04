https://tr.sputniknews.com/20220104/memur-sen-yuzde-305-atesi-bir-miktar-alir-fakat-kozu-sondurmeye-yetmez-1052372659.html

Memur-Sen: Yüzde 30.5 ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez

Memur-Sen: Yüzde 30.5 ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte ilk altı ay için maaş ve ücretlerde yüzde 30,5'lik bir artış olacaktır... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T00:23+0300

2022-01-04T00:23+0300

2022-01-04T00:23+0300

ekonomi

enflasyon

memur-sen

ali yalçın

memur

zam

sözleşme

toplu sözleşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranına ilişkin Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk açıklama geldi.Sosyal medyadan açıklama yapan Yalçın, "Zam ateşi alır ama közü söndürmez!" başlıklı açıklamasında, "Bugün açıklanan enflasyon oranıyla, sürekli olarak dile getirdiğimiz; Eylül ayından itibaren kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerindeki alım gücü kayıpları gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle Toplu Sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıpların giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık" dedi."'Ek zam/ilave ödeme' teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için 'seyyanen' olmasını istedik" diye devam eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:'Sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır'

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enflasyon, memur-sen, ali yalçın, memur, zam, sözleşme, toplu sözleşme