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Memur-Sen: Yüzde 30.5 ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez
Memur-Sen: Yüzde 30.5 ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte ilk altı ay için maaş ve ücretlerde yüzde 30,5'lik bir artış olacaktır... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T00:23+0300
2022-01-04T00:23+0300
ekonomi
enflasyon
memur-sen
ali yalçın
memur
zam
sözleşme
toplu sözleşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranına ilişkin Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk açıklama geldi.Sosyal medyadan açıklama yapan Yalçın, "Zam ateşi alır ama közü söndürmez!" başlıklı açıklamasında, "Bugün açıklanan enflasyon oranıyla, sürekli olarak dile getirdiğimiz; Eylül ayından itibaren kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerindeki alım gücü kayıpları gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle Toplu Sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıpların giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık" dedi."'Ek zam/ilave ödeme' teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için 'seyyanen' olmasını istedik" diye devam eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:'Sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır'
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enflasyon, memur-sen, ali yalçın, memur, zam, sözleşme, toplu sözleşme

Memur-Sen: Yüzde 30.5 ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez

00:23 04.01.2022
© AAMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte ilk altı ay için maaş ve ücretlerde yüzde 30,5'lik bir artış olacaktır. Yüzde 30,5'lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranına ilişkin Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk açıklama geldi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Yalçın, "Zam ateşi alır ama közü söndürmez!" başlıklı açıklamasında, "Bugün açıklanan enflasyon oranıyla, sürekli olarak dile getirdiğimiz; Eylül ayından itibaren kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerindeki alım gücü kayıpları gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle Toplu Sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıpların giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık" dedi.
"'Ek zam/ilave ödeme' teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için 'seyyanen' olmasını istedik" diye devam eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
Hükümet tarafından ek zam gündeme almış ancak sadece yüzde 2.5’lik bir artış yapılmıştır! Ocak ayı itibariyle maaşlara yansıyacak olan yüzde 22.48’lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu,Ocak zammı olan yüzde 5’in ise Toplu Sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır.

'Sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır'

Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte, ilk altı ay için maaş ve ücretlerde yüzde 30.5’lik bir artış olacaktır. Yüzde 30.5’lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez. Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak,yükselen fiyatları indirmek gerekir.
Bir kez daha ifade ediyoruz ki; sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Memur-Sen olarak; gelir dağılımında adaleti sağlama ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.
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