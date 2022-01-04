https://tr.sputniknews.com/20220104/naomi-osaka-4-ay-aranin-ardindan-galibiyetle-basladi--1052392143.html

Tenisçi Naomi Osaka, 4 ay aranın ardından galibiyetle başladı

Tenisçi Naomi Osaka, 4 ay aranın ardından galibiyetle başladı

Tek kadınlarda eksi dünya 1 numarası Japon tenisçi Naomi Osaka, 4 aylık aranın ardından çıktığı Melbourne Summer Set turnuvasına galibiyetle başladı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T15:10+0300

2022-01-04T15:10+0300

2022-01-04T15:14+0300

avustralya açık

tenis

depresyon

japon

naomi osaka

abd açık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052392246_0:0:3043:1711_1920x0_80_0_0_105e2988d65f91162dd160652521621c.jpg

Son olarak geçen yıl eylül ayında düzenlenen ABD Açık turnuvasında mücadele eden 24 yaşındaki Naomi Osaka, sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık öncesi düzenlenen hazırlık turnuvası Melbourne Summer Set'e katıldı. İlk turda Fransız Alize Cornet ile karşılaşan dünya 13 numarası Osaka, maçta 57 basit hata yapmasına rağmen rakibini 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti. Karşılaşma sonu basın toplantısında duygularını dile getiren Osaka, "Bu maçta, muhtemelen çok fazla basit hata yaptım. Ama uzun bir aranın ardından ilk maçıma çıktığım için beklenen bir durum. Maç sırasında sinirlerim biraz bozuldu ama servis oyunlarıma tutunarak kazandığım için mutluyum" değerlendirmesinde bulundu. Kariyerinde 4 Grand Slam zaferi bulunan son Avustralya Açık şampiyonu Osaka, geçen yıl katıldığı Fransa Açık tenis turnuvasını yarıda bırakarak depresyonda olduğu gerekçesiyle turnuvadan çekilmişti. 2018'den beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini söyleyen Osaka, Fransa Açık sonrası nadiren kortlara çıktı.Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 17 Ocak'ta başlayacak.

https://tr.sputniknews.com/20210904/naomi-osaka-18-yasindaki-rakibine-yenildikten-sonra-tenise-ara-verdigini-acikladi-1048607296.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avustralya açık, tenis, depresyon, japon, naomi osaka, abd açık