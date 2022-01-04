https://tr.sputniknews.com/20220104/naomi-osaka-4-ay-aranin-ardindan-galibiyetle-basladi--1052392143.html
Tenisçi Naomi Osaka, 4 ay aranın ardından galibiyetle başladı
Tenisçi Naomi Osaka, 4 ay aranın ardından galibiyetle başladı
Tek kadınlarda eksi dünya 1 numarası Japon tenisçi Naomi Osaka, 4 aylık aranın ardından çıktığı Melbourne Summer Set turnuvasına galibiyetle başladı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T15:10+0300
2022-01-04T15:10+0300
2022-01-04T15:14+0300
avustralya açık
tenis
depresyon
japon
naomi osaka
abd açık
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Son olarak geçen yıl eylül ayında düzenlenen ABD Açık turnuvasında mücadele eden 24 yaşındaki Naomi Osaka, sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık öncesi düzenlenen hazırlık turnuvası Melbourne Summer Set'e katıldı. İlk turda Fransız Alize Cornet ile karşılaşan dünya 13 numarası Osaka, maçta 57 basit hata yapmasına rağmen rakibini 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti. Karşılaşma sonu basın toplantısında duygularını dile getiren Osaka, "Bu maçta, muhtemelen çok fazla basit hata yaptım. Ama uzun bir aranın ardından ilk maçıma çıktığım için beklenen bir durum. Maç sırasında sinirlerim biraz bozuldu ama servis oyunlarıma tutunarak kazandığım için mutluyum" değerlendirmesinde bulundu. Kariyerinde 4 Grand Slam zaferi bulunan son Avustralya Açık şampiyonu Osaka, geçen yıl katıldığı Fransa Açık tenis turnuvasını yarıda bırakarak depresyonda olduğu gerekçesiyle turnuvadan çekilmişti. 2018'den beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini söyleyen Osaka, Fransa Açık sonrası nadiren kortlara çıktı.Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 17 Ocak'ta başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20210904/naomi-osaka-18-yasindaki-rakibine-yenildikten-sonra-tenise-ara-verdigini-acikladi-1048607296.html
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avustralya açık, tenis, depresyon, japon, naomi osaka, abd açık
Tenisçi Naomi Osaka, 4 ay aranın ardından galibiyetle başladı
15:10 04.01.2022 (güncellendi: 15:14 04.01.2022)
Tek kadınlarda eksi dünya 1 numarası Japon tenisçi Naomi Osaka, 4 aylık aranın ardından çıktığı Melbourne Summer Set turnuvasına galibiyetle başladı.
Son olarak geçen yıl eylül ayında düzenlenen ABD Açık turnuvasında mücadele eden 24 yaşındaki Naomi Osaka, sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık öncesi düzenlenen hazırlık turnuvası Melbourne Summer Set'e katıldı.
İlk turda Fransız Alize Cornet ile karşılaşan dünya 13 numarası Osaka, maçta 57 basit hata yapmasına rağmen rakibini 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.
Karşılaşma sonu basın toplantısında duygularını dile getiren Osaka, "Bu maçta, muhtemelen çok fazla basit hata yaptım. Ama uzun bir aranın ardından ilk maçıma çıktığım için beklenen bir durum. Maç sırasında sinirlerim biraz bozuldu ama servis oyunlarıma tutunarak kazandığım için mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.
Kariyerinde 4 Grand Slam zaferi bulunan son Avustralya Açık şampiyonu Osaka, geçen yıl katıldığı Fransa Açık tenis turnuvasını yarıda bırakarak depresyonda olduğu gerekçesiyle turnuvadan çekilmişti. 2018'den beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini söyleyen Osaka, Fransa Açık sonrası nadiren kortlara çıktı.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 17 Ocak'ta başlayacak.