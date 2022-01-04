https://tr.sputniknews.com/20220104/opec-grubundan-petrol-uretimini-artirma-planini-subatta-da-surdurme-karari-1052400410.html

OPEC+ grubundan petrol üretimini artırma planını şubatta da sürdürme kararı

OPEC+ grubundan petrol üretimini artırma planını şubatta da sürdürme kararı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına şubat... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T19:16+0300

2022-01-04T19:16+0300

2022-01-04T19:16+0300

ekonomi

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

opec

opec+

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OPEC+ grubunun bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada, “19. Bakanlar Toplantısı’nda onaylanan üretim değişikliği planı ve aylık üretim artışı mekanizması ile Şubat 2022’de toplam üretimi günlük 0.4 milyon varil artırma kararı teyit edildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki bakanlar toplantısının 2 Şubat’ta yapılacağı bildirildi.Ülkelerin, petrol anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri ve aşırı üretimi tazmin etme mekanizmasına uymaları gerektiği kaydedildi.Salgın kaynaklı talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle söz konusu üretim kesintilerini nisan ayından bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.OPEC+ grubu, temmuz ayındaki 19. Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda ağustos ayından bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil artırıyor.

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petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec, opec+