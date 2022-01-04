https://tr.sputniknews.com/20220104/pittsburghu-yeni-yilda-hoplatan-gumburtunun-nedeni-30-ton-tntye-esdeger-meteor-patlamasi--1052395610.html

Pittsburgh'u yeni yılda hoplatan gümbürtünün nedeni: 30 ton TNT'ye eşdeğer meteor patlaması

Pittsburgh'u yeni yılda hoplatan gümbürtünün nedeni: 30 ton TNT'ye eşdeğer meteor patlaması

ABD'de yeni yıla evleri sallayan şiddetli bir patlamayla giren Pittsburgh kentinin üzerinde 30 ton TNT'ye eşdeğer meteor patlaması gerçekleştiği açıklandı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T16:24+0300

2022-01-04T16:24+0300

2022-01-04T16:58+0300

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abd

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pittsburgh

meteor patlaması

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1 Ocak 2022'de Pittsburgh banliyölerinde evleri sarsan şiddetli patlamanın nedenini merak eden halk, sosyal medyada neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. Yerel yetkililer, sismik aktivite ya da gök gürültüsü ve şimşek olmadığını doğruladı. Oysa bulutlar olmasaydı, gökyüzünde dolunaydan 100 kat daha parlak yarım tonluk ateş topunun ilerlediği kolayca görülebilirdi. Ulusal Hava Durumu Servisi'nin bunun bir meteor patlaması olduğu tahminini doğrulayan Ulusal Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), yakındaki bir kızılötesi istasyonun meteordan gelen ve sonik gümbürtülere neden olan patlama dalgasını parçalanırken kaydettiğini söyledi. Açıklamaya göre meteor, atmosferde yaklaşık 30 ton (27 bin 200 kilo) TNT'ye eşdeğer enerji salıvererek infilak etti. Ulusal Hava Durumu Servisi, meteorun saatte 72 bin 400 kilometreye varan hızından hareketle boyutunun 1 metre çapında olduğu, kütlesinin yarım tona yaklaştığı varsayımında bulundu. Nitekim patlamanın ardından sosyal medyada bir kullanıcı "O kadar yüksek sesli bir patlamaydı ki, evimi salladı. İkimiz de ürktüğümüz için köpeğime sarıldım… deprem, trenin raydan çıkması veya evimin arkasındaki paralı yolda büyük bir kaza olduğunu düşündük" dedi. Bir başka kullanıcı "Büyük bir parlama görmemizden yaklaşık 3-4 saniye sonra büyük bir patlama evimizi kelimenin tam anlamıyla salladı, birinin dinamit patlattığını düşündüm" diye ekledi.

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