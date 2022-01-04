Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220104/pittsburghu-yeni-yilda-hoplatan-gumburtunun-nedeni-30-ton-tntye-esdeger-meteor-patlamasi--1052395610.html
Pittsburgh'u yeni yılda hoplatan gümbürtünün nedeni: 30 ton TNT'ye eşdeğer meteor patlaması
Pittsburgh'u yeni yılda hoplatan gümbürtünün nedeni: 30 ton TNT'ye eşdeğer meteor patlaması
ABD'de yeni yıla evleri sallayan şiddetli bir patlamayla giren Pittsburgh kentinin üzerinde 30 ton TNT'ye eşdeğer meteor patlaması gerçekleştiği açıklandı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T16:24+0300
2022-01-04T16:58+0300
yaşam
abd
meteor
pittsburgh
meteor patlaması
nasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103994/48/1039944850_0:0:1239:697_1920x0_80_0_0_ccb08078e3718824b666b64faf433273.jpg
1 Ocak 2022'de Pittsburgh banliyölerinde evleri sarsan şiddetli patlamanın nedenini merak eden halk, sosyal medyada neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. Yerel yetkililer, sismik aktivite ya da gök gürültüsü ve şimşek olmadığını doğruladı. Oysa bulutlar olmasaydı, gökyüzünde dolunaydan 100 kat daha parlak yarım tonluk ateş topunun ilerlediği kolayca görülebilirdi. Ulusal Hava Durumu Servisi'nin bunun bir meteor patlaması olduğu tahminini doğrulayan Ulusal Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), yakındaki bir kızılötesi istasyonun meteordan gelen ve sonik gümbürtülere neden olan patlama dalgasını parçalanırken kaydettiğini söyledi. Açıklamaya göre meteor, atmosferde yaklaşık 30 ton (27 bin 200 kilo) TNT'ye eşdeğer enerji salıvererek infilak etti. Ulusal Hava Durumu Servisi, meteorun saatte 72 bin 400 kilometreye varan hızından hareketle boyutunun 1 metre çapında olduğu, kütlesinin yarım tona yaklaştığı varsayımında bulundu. Nitekim patlamanın ardından sosyal medyada bir kullanıcı "O kadar yüksek sesli bir patlamaydı ki, evimi salladı. İkimiz de ürktüğümüz için köpeğime sarıldım… deprem, trenin raydan çıkması veya evimin arkasındaki paralı yolda büyük bir kaza olduğunu düşündük" dedi. Bir başka kullanıcı "Büyük bir parlama görmemizden yaklaşık 3-4 saniye sonra büyük bir patlama evimizi kelimenin tam anlamıyla salladı, birinin dinamit patlattığını düşündüm" diye ekledi.
abd
pittsburgh
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103994/48/1039944850_61:0:990:697_1920x0_80_0_0_bb32107cb01f67e0a37f98514d20196b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, meteor, pittsburgh, meteor patlaması, nasa

Pittsburgh'u yeni yılda hoplatan gümbürtünün nedeni: 30 ton TNT'ye eşdeğer meteor patlaması

16:24 04.01.2022 (güncellendi: 16:58 04.01.2022)
© Fotoğraf : Facebook / ClaudiuPorcu via Irina Genchevaİtalya, Sardinya adası, meteor
İtalya, Sardinya adası, meteor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© Fotoğraf : Facebook / ClaudiuPorcu via Irina Gencheva
Abone ol
ABD'de yeni yıla evleri sallayan şiddetli bir patlamayla giren Pittsburgh kentinin üzerinde 30 ton TNT'ye eşdeğer meteor patlaması gerçekleştiği açıklandı.
1 Ocak 2022'de Pittsburgh banliyölerinde evleri sarsan şiddetli patlamanın nedenini merak eden halk, sosyal medyada neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. Yerel yetkililer, sismik aktivite ya da gök gürültüsü ve şimşek olmadığını doğruladı. Oysa bulutlar olmasaydı, gökyüzünde dolunaydan 100 kat daha parlak yarım tonluk ateş topunun ilerlediği kolayca görülebilirdi.
Ulusal Hava Durumu Servisi'nin bunun bir meteor patlaması olduğu tahminini doğrulayan Ulusal Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), yakındaki bir kızılötesi istasyonun meteordan gelen ve sonik gümbürtülere neden olan patlama dalgasını parçalanırken kaydettiğini söyledi.
Açıklamaya göre meteor, atmosferde yaklaşık 30 ton (27 bin 200 kilo) TNT'ye eşdeğer enerji salıvererek infilak etti.
Ulusal Hava Durumu Servisi, meteorun saatte 72 bin 400 kilometreye varan hızından hareketle boyutunun 1 metre çapında olduğu, kütlesinin yarım tona yaklaştığı varsayımında bulundu.
Nitekim patlamanın ardından sosyal medyada bir kullanıcı "O kadar yüksek sesli bir patlamaydı ki, evimi salladı. İkimiz de ürktüğümüz için köpeğime sarıldım… deprem, trenin raydan çıkması veya evimin arkasındaki paralı yolda büyük bir kaza olduğunu düşündük" dedi.
Bir başka kullanıcı "Büyük bir parlama görmemizden yaklaşık 3-4 saniye sonra büyük bir patlama evimizi kelimenin tam anlamıyla salladı, birinin dinamit patlattığını düşündüm" diye ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:0594 yaşındaki dede, tüfekle torununu öldürdü
16:59Çin'in 'yapay güneşi' yeni bir rekor kırdı: Güneş'ten beş kat büyük bir sıcaklık oranına ulaştı
16:54NATO, Rusya Konseyi görüşmesi öncesi olağanüstü toplanacak
16:46Rus savaş gemileri ve denizaltıları, 2022'de Akdeniz'deki geçişlerini artıracak
16:46Adana'da 13 yaşındaki çocuk 'Okula taş atma' diye uyardığı çocuk tarafından bıçaklandı
16:29Nirvana'nın Nevermind albümünün 'çıplak bebeği', gruba açtığı davayı kaybetti
16:26Mehmet Ceyhan: Birisi 'Turkovac aşımız Sinovac'tan daha iyi' diyorsa buna açıklık getirmek zorunda
16:24Pittsburgh'u yeni yılda hoplatan gümbürtünün nedeni: 30 ton TNT'ye eşdeğer meteor patlaması
16:18Fikret Orman'ın ibra edilmesine ret: Mahkeme kararı iptal etti
16:15Şili’de arıcıların protestosuna müdahale eden polisleri arı soktu
16:09İsrail: Koronavirüs aşısının dördüncü dozu, antikoru beş kat artırıyor
15:58Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk isteği hamburger ve oyuncak oldu
15:52Eylem yapan pazarcılara biber gazlı müdahale
15:52ABD'de metro turnikesinden atlamaya çalışırken hayatını kaybetti
15:50DSÖ: Sinovac'ın Omicron nedeniyle hastaneye yatışlara karşı koruyacağını öngörüyoruz
15:38David Bowie'nin tüm albümleri Warner Chappell Music'e satıldı
15:35Araştırma: Türkiye’nin yüzde 57’si geçinemiyor, sadece yüzde 5.4 tasarruf yapabiliyor
15:33Rusya-NATO Konseyi toplantısı 12 Ocak’ta
15:31Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyaret: ‘Bölgede yaşanan normalleşmenin parçası’
15:30Burak Elmas devreye girdi, Ali Koç transferden vazgeçti