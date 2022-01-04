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Pittsburgh'u yeni yılda hoplatan gümbürtünün nedeni: 30 ton TNT'ye eşdeğer meteor patlaması
16:24 04.01.2022 (güncellendi: 16:58 04.01.2022)
© Fotoğraf : Facebook / ClaudiuPorcu via Irina Genchevaİtalya, Sardinya adası, meteor
© Fotoğraf : Facebook / ClaudiuPorcu via Irina Gencheva
ABD'de yeni yıla evleri sallayan şiddetli bir patlamayla giren Pittsburgh kentinin üzerinde 30 ton TNT'ye eşdeğer meteor patlaması gerçekleştiği açıklandı.
1 Ocak 2022'de Pittsburgh banliyölerinde evleri sarsan şiddetli patlamanın nedenini merak eden halk, sosyal medyada neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. Yerel yetkililer, sismik aktivite ya da gök gürültüsü ve şimşek olmadığını doğruladı. Oysa bulutlar olmasaydı, gökyüzünde dolunaydan 100 kat daha parlak yarım tonluk ateş topunun ilerlediği kolayca görülebilirdi.
neighbors when you ask about the fireworks last night: https://t.co/24WAY95jD9— marcusw (@cryptonomaly) January 4, 2022
Ulusal Hava Durumu Servisi'nin bunun bir meteor patlaması olduğu tahminini doğrulayan Ulusal Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), yakındaki bir kızılötesi istasyonun meteordan gelen ve sonik gümbürtülere neden olan patlama dalgasını parçalanırken kaydettiğini söyledi.
The loud explosion heard over SW PA earlier may have been a meteor explosion. This GOES-16 GLM Total Optical Energy product shows a flash that was not associated with lightning. No confirmation, but this is the most likely explanation at this time. pic.twitter.com/ArtHCEA1RT— NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) January 1, 2022
Açıklamaya göre meteor, atmosferde yaklaşık 30 ton (27 bin 200 kilo) TNT'ye eşdeğer enerji salıvererek infilak etti.
Ulusal Hava Durumu Servisi, meteorun saatte 72 bin 400 kilometreye varan hızından hareketle boyutunun 1 metre çapında olduğu, kütlesinin yarım tona yaklaştığı varsayımında bulundu.
Nitekim patlamanın ardından sosyal medyada bir kullanıcı "O kadar yüksek sesli bir patlamaydı ki, evimi salladı. İkimiz de ürktüğümüz için köpeğime sarıldım… deprem, trenin raydan çıkması veya evimin arkasındaki paralı yolda büyük bir kaza olduğunu düşündük" dedi.
My security cameras caught the "boom" sound too. It was LOUD pic.twitter.com/NEhynXQIbP— Dobie Tanpaw (@lildobe) January 1, 2022
Bir başka kullanıcı "Büyük bir parlama görmemizden yaklaşık 3-4 saniye sonra büyük bir patlama evimizi kelimenin tam anlamıyla salladı, birinin dinamit patlattığını düşündüm" diye ekledi.