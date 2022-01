https://tr.sputniknews.com/20220104/prof-dr-babuscu-turkiye-enflasyonu-ocak-ve-subatta-cok-daha-buyuk-hissedecek-1052388942.html

Prof. Dr. Babuşcu: Türkiye enflasyonu Ocak ve Şubat’ta çok daha büyük hissedecek

Prof. Dr. Babuşcu: Türkiye enflasyonu Ocak ve Şubat’ta çok daha büyük hissedecek

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu “Türkiye ekonomisi açısından sıkıntılı bir süreç başlıyor. Halkımız... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T13:42+0300

2022-01-04T13:42+0300

2022-01-04T13:42+0300

görüş

türkiye

tüik

enflasyon

maaş

zam

anlat bana

şenol babuşcu

tuğberk çitilci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104174/64/1041746429_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a8d27cad8741e6854a9fc83e7fbb8928.jpg

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu ve GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana’ya konuşarak, enflasyon oranı ile memur ve memur emeklilerine yapılan zamları değerlendirdi.TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının ‘kendisinden geçer not aldığını’ söyleyen Çitilci, “Haklıya haklı diyelim. Çünkü tek haneli enflasyon bekliyordum. Ama TÜİK aylık yüzde 13.58 enflasyon açıklamasıyla benden geçer not aldı. Erken seçim konusunda ise normal takvim tarafındaki yol haritasını varsayabilirim. Bu noktada enflasyon eğer bunların bir göstergesi olursa araçlar çok yetersiz duruma düştü. Yani Merkez Bankası ani bir şekilde politika faizinde artışa gitse, sıkı para politikasına geçse bile, enflasyon bu seviyelerden aşağı gelir mi? Açıkçası çok zor. Dolayısıyla Merkez’in bu faizle enflasyonu terbiye etme rutini devreden çıktıktan sonra, ‘ne yapılabilir’ konusu bence bu noktada daha önemli olacak. Çünkü enflasyonun genel yapısında ‘aslında bütün kötülüklerin temeli akaryakıt ve köprü-otoyol zamlarından kaynaklanıyor’ döngüsü devam ettiği sürece artık 2022’de yeni normalimiz yüksek çift haneli enflasyon adaptasyonumuz devam edecek. Ama buna karşı ücretlerde her ne kadar artışlar olsa bile hanehalkının masrafını, faturasını, yeme-içme, barınma ihtiyaçlarını düştükten sonra eline kalan veya kalabilen geliri sıfır veya negatif olduğundan dolayı bu enflasyonun büyüme tarafında da ciddi törpülemelere neden olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.‘Yılbaşında yapılan zamlar enflasyona yansımadı, gelecek maaş zamlarının faydası yok’Programda memurların maaşlarına yapılan yüzde 30.5'lik zam oranını ele alan Babuşcu ise, “Yüzde 30 emekliyi asla tatmin etmeyecektir. Birkaç neden var. Bir, enflasyon yüzde 36 zaten. İki, gelecek enflasyon düşecek gibi gözükmüyor. Önümüzdeki 6 ayda ya da 1 yılda enflasyon düşecek görünmüyor. Artı, yılbaşı gecesi yapılan zamlar daha Aralık ayı enflasyonuna yansımadı. Şu an yapılan yüzde 30 zam erimiş vaziyette. Markete girdiğimizde her bir ürünün fiyatı en az yüzde 50 artmış vaziyette. Bu yüzde 50 artış Aralık ayında yansıdı, zamlı ürünleri halk kullanmaya başladı. Gelecek maaş zamlarının bu duruma hiçbir faydası yok. Onun için sıkıntılı bir süreç başlıyor Türkiye ekonomisi açısından. Halkımız ocak ve şubat’ta çok daha büyük enflasyonu hissedecek. Hep birlikte yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

türkiye, tüik, enflasyon, maaş, zam, anlat bana, şenol babuşcu, tuğberk çitilci