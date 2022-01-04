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https://tr.sputniknews.com/20220104/prof-dr-babuscu-turkiye-enflasyonu-ocak-ve-subatta-cok-daha-buyuk-hissedecek-1052388942.html
Prof. Dr. Babuşcu: Türkiye enflasyonu Ocak ve Şubat’ta çok daha büyük hissedecek
Prof. Dr. Babuşcu: Türkiye enflasyonu Ocak ve Şubat’ta çok daha büyük hissedecek
Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu “Türkiye ekonomisi açısından sıkıntılı bir süreç başlıyor. Halkımız... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T13:42+0300
2022-01-04T13:42+0300
görüş
türkiye
tüik
enflasyon
maaş
zam
anlat bana
şenol babuşcu
tuğberk çitilci
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Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu ve GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana’ya konuşarak, enflasyon oranı ile memur ve memur emeklilerine yapılan zamları değerlendirdi.TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının ‘kendisinden geçer not aldığını’ söyleyen Çitilci, “Haklıya haklı diyelim. Çünkü tek haneli enflasyon bekliyordum. Ama TÜİK aylık yüzde 13.58 enflasyon açıklamasıyla benden geçer not aldı. Erken seçim konusunda ise normal takvim tarafındaki yol haritasını varsayabilirim. Bu noktada enflasyon eğer bunların bir göstergesi olursa araçlar çok yetersiz duruma düştü. Yani Merkez Bankası ani bir şekilde politika faizinde artışa gitse, sıkı para politikasına geçse bile, enflasyon bu seviyelerden aşağı gelir mi? Açıkçası çok zor. Dolayısıyla Merkez’in bu faizle enflasyonu terbiye etme rutini devreden çıktıktan sonra, ‘ne yapılabilir’ konusu bence bu noktada daha önemli olacak. Çünkü enflasyonun genel yapısında ‘aslında bütün kötülüklerin temeli akaryakıt ve köprü-otoyol zamlarından kaynaklanıyor’ döngüsü devam ettiği sürece artık 2022’de yeni normalimiz yüksek çift haneli enflasyon adaptasyonumuz devam edecek. Ama buna karşı ücretlerde her ne kadar artışlar olsa bile hanehalkının masrafını, faturasını, yeme-içme, barınma ihtiyaçlarını düştükten sonra eline kalan veya kalabilen geliri sıfır veya negatif olduğundan dolayı bu enflasyonun büyüme tarafında da ciddi törpülemelere neden olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.‘Yılbaşında yapılan zamlar enflasyona yansımadı, gelecek maaş zamlarının faydası yok’Programda memurların maaşlarına yapılan yüzde 30.5'lik zam oranını ele alan Babuşcu ise, “Yüzde 30 emekliyi asla tatmin etmeyecektir. Birkaç neden var. Bir, enflasyon yüzde 36 zaten. İki, gelecek enflasyon düşecek gibi gözükmüyor. Önümüzdeki 6 ayda ya da 1 yılda enflasyon düşecek görünmüyor. Artı, yılbaşı gecesi yapılan zamlar daha Aralık ayı enflasyonuna yansımadı. Şu an yapılan yüzde 30 zam erimiş vaziyette. Markete girdiğimizde her bir ürünün fiyatı en az yüzde 50 artmış vaziyette. Bu yüzde 50 artış Aralık ayında yansıdı, zamlı ürünleri halk kullanmaya başladı. Gelecek maaş zamlarının bu duruma hiçbir faydası yok. Onun için sıkıntılı bir süreç başlıyor Türkiye ekonomisi açısından. Halkımız ocak ve şubat’ta çok daha büyük enflasyonu hissedecek. Hep birlikte yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz" dedi.
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türkiye, tüik, enflasyon, maaş, zam, anlat bana, şenol babuşcu, tuğberk çitilci

Prof. Dr. Babuşcu: Türkiye enflasyonu Ocak ve Şubat’ta çok daha büyük hissedecek

13:42 04.01.2022
© AAEnflasyon- alışveriş- market
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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Meliha Okur
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Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu “Türkiye ekonomisi açısından sıkıntılı bir süreç başlıyor. Halkımız Ocak ve Şubat’ta çok daha büyük enflasyonu hissedecek. Hep birlikte yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz” dedi.
Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu ve GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana’ya konuşarak, enflasyon oranı ile memur ve memur emeklilerine yapılan zamları değerlendirdi.
TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının ‘kendisinden geçer not aldığını’ söyleyen Çitilci, “Haklıya haklı diyelim. Çünkü tek haneli enflasyon bekliyordum. Ama TÜİK aylık yüzde 13.58 enflasyon açıklamasıyla benden geçer not aldı. Erken seçim konusunda ise normal takvim tarafındaki yol haritasını varsayabilirim. Bu noktada enflasyon eğer bunların bir göstergesi olursa araçlar çok yetersiz duruma düştü. Yani Merkez Bankası ani bir şekilde politika faizinde artışa gitse, sıkı para politikasına geçse bile, enflasyon bu seviyelerden aşağı gelir mi? Açıkçası çok zor. Dolayısıyla Merkez’in bu faizle enflasyonu terbiye etme rutini devreden çıktıktan sonra, ‘ne yapılabilir’ konusu bence bu noktada daha önemli olacak. Çünkü enflasyonun genel yapısında ‘aslında bütün kötülüklerin temeli akaryakıt ve köprü-otoyol zamlarından kaynaklanıyor’ döngüsü devam ettiği sürece artık 2022’de yeni normalimiz yüksek çift haneli enflasyon adaptasyonumuz devam edecek. Ama buna karşı ücretlerde her ne kadar artışlar olsa bile hanehalkının masrafını, faturasını, yeme-içme, barınma ihtiyaçlarını düştükten sonra eline kalan veya kalabilen geliri sıfır veya negatif olduğundan dolayı bu enflasyonun büyüme tarafında da ciddi törpülemelere neden olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

‘Yılbaşında yapılan zamlar enflasyona yansımadı, gelecek maaş zamlarının faydası yok’

Programda memurların maaşlarına yapılan yüzde 30.5'lik zam oranını ele alan Babuşcu ise, “Yüzde 30 emekliyi asla tatmin etmeyecektir. Birkaç neden var. Bir, enflasyon yüzde 36 zaten. İki, gelecek enflasyon düşecek gibi gözükmüyor. Önümüzdeki 6 ayda ya da 1 yılda enflasyon düşecek görünmüyor. Artı, yılbaşı gecesi yapılan zamlar daha Aralık ayı enflasyonuna yansımadı. Şu an yapılan yüzde 30 zam erimiş vaziyette. Markete girdiğimizde her bir ürünün fiyatı en az yüzde 50 artmış vaziyette. Bu yüzde 50 artış Aralık ayında yansıdı, zamlı ürünleri halk kullanmaya başladı. Gelecek maaş zamlarının bu duruma hiçbir faydası yok. Onun için sıkıntılı bir süreç başlıyor Türkiye ekonomisi açısından. Halkımız ocak ve şubat’ta çok daha büyük enflasyonu hissedecek. Hep birlikte yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz" dedi.
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