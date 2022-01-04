https://tr.sputniknews.com/20220104/serviste-koltuk-kavgasi-yaptigi-arkadasini-is-yerindeki-tartismada-bogazindan-bicaklayarak-oldurdu-1052378920.html

Serviste koltuk kavgası yaptığı arkadaşını iş yerindeki tartışmada boğazından bıçaklayarak öldürdü

Serviste koltuk kavgası yaptığı arkadaşını iş yerindeki tartışmada boğazından bıçaklayarak öldürdü

Konya'da fabrikada işçi olarak çalışan yabancı uyruklu bir kişi, 1 hafta önce servis aracında koltuk kavgası yaptığı mesai arkadaşını iş yerinde çıkan... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T08:59+0300

2022-01-04T08:59+0300

2022-01-04T08:59+0300

türkiye

konya

cinayet

servis

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Edinilen bilgiye göre, Karatay'daki döküm fabrikasında işçi olarak çalışan yabancı uyruklu bir kişi, 1 hafta önce fabrikanın servis aracına bindiği sırada tartıştığı yabancı uyruklu isminin Faruk olduğu öğrenilen iş arkadaşı ile dün akşam saatlerinde fabrikada tekrar tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli yanında bulunan bıçak ile Faruk ismindeki iş arkadaşını boğazından bıçakladı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı. Fabrikada bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalesine rağmen ağır yaralanan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından olayda hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Gözaltına alındıÖte yandan, olayı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından merkez Meram ilçesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs kimlik belirleme ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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