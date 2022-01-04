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Suudi Arabistan: Hava savunmamız, Taif yönünde uçan bir hava hedefini yok etti
Suudi Arabistan: Hava savunmamız, Taif yönünde uçan bir hava hedefini yok etti
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin Taif’e düzenlenen hava saldırısını püskürttüğünü belirtti. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T01:50+0300
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savunma
suudi arabistan
husi
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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin Taif’e düzenlenen hava saldırısını püskürttüğünü belirtti.Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hava savunması, Taif yönünde uçan bir düşman hedefini tespit ederek yok etti” ifadesine yer verildi.Bakanlık, tehditleri ortadan kaldırmak ve ülke vatandaşlarını korumak için önlemler aldığını kaydetti.Yemen’deki İran destekli Husiler, BAE bandıralı bir gemiyi el geçirdiklerini duyurmuştu. Husiler, gemide askeri amaçlı kargonun bulunduğunu iddia etmişti. Arap koalisyonu, gemide tıbbi ekipmanın bulunduğunu açıklamıştı.
suudi arabistan
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suudi arabistan, husi, taif

Suudi Arabistan: Hava savunmamız, Taif yönünde uçan bir hava hedefini yok etti

01:50 04.01.2022
© AASuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin Taif’e düzenlenen hava saldırısını püskürttüğünü belirtti.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin Taif’e düzenlenen hava saldırısını püskürttüğünü belirtti.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hava savunması, Taif yönünde uçan bir düşman hedefini tespit ederek yok etti” ifadesine yer verildi.
Bakanlık, tehditleri ortadan kaldırmak ve ülke vatandaşlarını korumak için önlemler aldığını kaydetti.
Yemen’deki İran destekli Husiler, BAE bandıralı bir gemiyi el geçirdiklerini duyurmuştu. Husiler, gemide askeri amaçlı kargonun bulunduğunu iddia etmişti. Arap koalisyonu, gemide tıbbi ekipmanın bulunduğunu açıklamıştı.
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