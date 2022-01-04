Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220104/turkiyede-son-24-saatte-54-bin-724-yeni-vaka-tespit-edildi-1052400945.html
Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi, 137 can kaybı yaşandı
Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi, 137 can kaybı yaşandı
Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T19:31+0300
2022-01-04T19:56+0300
vaka
son dakika
vaka sayısı
koronavirüs
fahrettin koca
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052367249_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_23860140b498c20b267939e68a8b22fc.jpg
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,81 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 133 milyon 551 bin 202 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" paylaşımında bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052367249_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_d2cf814fc04cfc828fb4d64157e49dfd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vaka, son dakika, vaka sayısı, fahrettin koca, omicron

Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi, 137 can kaybı yaşandı

19:31 04.01.2022 (güncellendi: 19:56 04.01.2022)
© AAVaka Türkiye
Vaka Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
Abone ol
Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,81 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 133 milyon 551 bin 202 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" paylaşımında bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:13Türkiye Özel Okullar Derneği: Özel okul ücretleri, TÜİK oranları dikkate alınarak düzenlenecektir
20:04En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu
19:56Uludağ yılbaşında 85 bin 667 turisti ağırladı
19:46Dükkanına kilit vuran tekel bayii sahibi: Firmalar zam listesi göndermiyor
19:44Fitch: Dövizdeki oynaklık, Türk büyükşehir belediyelerini baskı altına alabilir
19:39Fransa'nın ünlü televizyon yıldızı ikizleri 6 gün arayla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
19:36Danimarkalı bilim insanı: Omicron son varyant olabilir
19:31Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi, 137 can kaybı yaşandı
19:22CHP'li Başarır: Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu
19:18İmamoğlu: Kadıköy-Kabataş vapur seferlerimiz başladı
19:16OPEC+ grubundan petrol üretimini artırma planını şubatta da sürdürme kararı
19:1065 yaş aylığı alan Marangöz: Kurtuluş Savaşı’nı hoşafla kazanan millet devletin yanında yer alacak
19:00Güney Kore’de, iniş takımı arıza yapan F-35’ten gövde üzerine zorunlu iniş
18:48Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt arasında canlı yayında EYT tartışması: Bu işin katili zaten sensin
18:34YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler birbirinin benzeri olma eğilimi sergiliyor
18:30Üç tekerli el yapımı araç ile bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yolculuk yaptılar
18:29Apartmana 4 saniyede giren hırsızlar 250 bin TL' lik otomobil anahtarını çalarak 9 dakikada çıktı
18:18Avustralya Açık'a aşı muafiyetiyle katılacak Djokovic'e tepki: Avustralyalıların nefretini görecek
18:17Rus Dışişleri: Afrika’yı zıtlaşma arenası olarak görmüyoruz
17:57Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü’sünde bekleyenlerden ücret alınmayacak