https://tr.sputniknews.com/20220104/turkiyede-son-24-saatte-54-bin-724-yeni-vaka-tespit-edildi-1052400945.html

Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi, 137 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi, 137 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T19:31+0300

2022-01-04T19:31+0300

2022-01-04T19:56+0300

vaka

son dakika

vaka sayısı

koronavirüs

fahrettin koca

omicron

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,81 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 133 milyon 551 bin 202 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" paylaşımında bulundu.

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vaka, son dakika, vaka sayısı, fahrettin koca, omicron