https://tr.sputniknews.com/20220104/yilbasi-gecesi-osmangazi-koprusunde-bekleyenlerden-ucret-alinmayacak-1052398853.html

Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü’sünde bekleyenlerden ücret alınmayacak

Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü’sünde bekleyenlerden ücret alınmayacak

31 Aralık gecesi Osmangazi Köprü’sünde yaşanan teknik aksaklıktan dolayı 23.50 ile 00.30 saatleri arasında köprüyü kullananlardan ücret alınmayacak. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T17:57+0300

2022-01-04T17:57+0300

2022-01-04T17:57+0300

türkiye

osman gazi köprüsü

zam

tarife

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Osmangazi Köprü gişelerinden 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamının Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından ödeneceği bildirildi.Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'nin sosyal medya hesabından, 31 Aralık gecesi Osmangazi Köprüsü gişelerinde yaşanan beklemelere ilişkin bir açıklama yapıldı.Şirketin, yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada ayrıca, bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'nin gerekli sistem iyileştirme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağı bildirildi.Yeni yılda geçiş ücretleri zamlanan Osmangazi Köprüsü'nde 31 Aralık gecesi gişeler 1 Ocak'a dakikalar kala kapatılmıştı.

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osman gazi köprüsü, zam, tarife