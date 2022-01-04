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Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü’sünde bekleyenlerden ücret alınmayacak
Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü’sünde bekleyenlerden ücret alınmayacak
31 Aralık gecesi Osmangazi Köprü’sünde yaşanan teknik aksaklıktan dolayı 23.50 ile 00.30 saatleri arasında köprüyü kullananlardan ücret alınmayacak. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
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Osmangazi Köprü gişelerinden 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamının Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından ödeneceği bildirildi.Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'nin sosyal medya hesabından, 31 Aralık gecesi Osmangazi Köprüsü gişelerinde yaşanan beklemelere ilişkin bir açıklama yapıldı.Şirketin, yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada ayrıca, bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'nin gerekli sistem iyileştirme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağı bildirildi.Yeni yılda geçiş ücretleri zamlanan Osmangazi Köprüsü'nde 31 Aralık gecesi gişeler 1 Ocak'a dakikalar kala kapatılmıştı.
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osman gazi köprüsü, zam, tarife

Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü’sünde bekleyenlerden ücret alınmayacak

17:57 04.01.2022
© AAOsmangazi Köprüsü
Osmangazi Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA
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31 Aralık gecesi Osmangazi Köprü’sünde yaşanan teknik aksaklıktan dolayı 23.50 ile 00.30 saatleri arasında köprüyü kullananlardan ücret alınmayacak.
Osmangazi Köprü gişelerinden 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamının Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından ödeneceği bildirildi.
Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'nin sosyal medya hesabından, 31 Aralık gecesi Osmangazi Köprüsü gişelerinde yaşanan beklemelere ilişkin bir açıklama yapıldı.
Şirketin, yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik aksaklıklar yüzünden sürücülerimize kısa süre de olsa bir mağduriyet yaşattık. 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafından ödenecektir. Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz."
Açıklamada ayrıca, bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'nin gerekli sistem iyileştirme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağı bildirildi.
Yeni yılda geçiş ücretleri zamlanan Osmangazi Köprüsü'nde 31 Aralık gecesi gişeler 1 Ocak'a dakikalar kala kapatılmıştı.
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