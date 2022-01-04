https://tr.sputniknews.com/20220104/yunan-disisleri-bakani-dendias-turkiye-en-buyuk-filosu-ile-adalarimiz-boyunca-dizildi-1052408106.html

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye en büyük filosu ile adalarımız boyunca dizildi

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye en büyük filosu ile adalarımız boyunca dizildi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye atıfla, 'komşu ülkenin gerçeği ve Deniz Hukuku da dahil olmak üzere Uluslararası Hukuk anlayışını... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T23:15+0300

2022-01-04T23:15+0300

2022-01-05T00:00+0300

politika

yunanistan

türkiye

dedeağaç

suudi arabistan

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, düzenlenen ortak basın toplantısında, Atina'daki görüşmelerinin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Ortak basın toplantısında konuşan Dendias, Yunanistan'a yönelik söylemin görülmedik bir seviyeye ulaştığını iddia ederek, Türkiye'ye atıfla, 'komşu ülkenin gerçeği ve Deniz Hukuku da dahil olmak üzere Uluslararası Hukuk anlayışını saptırma niyetinde' olduğunu öne sürdü.Yunan Bakan, "Uluslararası Deniz Hukuku'nda açıkça öngörüldüğü gibi, karasularımızı genişletmek gibi vazgeçilmez hakkımızı uygularsak Yunanistan'ı savaşla tehdit eder. Türkiye bizden adalarımızı silahsızlandırmamızı isterken, Akdeniz'deki en büyük çıkarma kuvveti ve en büyük filosu ile adalarımız boyunca dizildi. Bir başka deyişle, BM Antlaşması'nda öngörülen meşru müdafaa hakkımızdan vazgeçmemizi istiyor." dedi.Dendias sözlerine şöyle devam etti:'Türkiye Uluslararası Hukuka olan inancını pratikte uygulamaya başlayarak kanıtlamalı'"Türkiye bunun yerine, Uluslararası Hukuka olan inancını pratikte uygulamaya başlayarak kanıtlamalı. En basit ve en ivedi uygulamalardan biri, Casus Belli'nin (savaş nedeni) derhal geri çekilmesi ve sözde Türk-Libya mutabakatının geçersizliğinin derhal tanınması olacaktır."Yunanistan ve Suudi Arabistan'ın Uluslararası Deniz Hukukunu ve seyrüsefer özgürlüğünü korumaya ve savunmaya kararlı olduğunu belirten Yunan Bakan, 'her iki ülkenin de Irak, Libya ve Suriye gibi ülkelerde barış ve istikrarı savunurken, üçüncü ülkelerin iç meselelerine müdahale etmeme ilkesini desteklediğini' ileri sürdü.Suudi Arabistan ile Yunanistan arasında son yıllarda gözlemlenen sık temasların ikili ilişkilerdeki yakınlığın bir göstergesi olduğunu söyleyen Dendias, Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot füze sistemlerinde kullanılan güdümlü hava savunması bataryası göndermesinin Suudi Arabistan'ın güvenliği kadar bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliği için de faydalı bir adım olduğunu ileri sürdü.Dendias, savunma ve ekonomi alanlarında iş birliği için yeni anlaşmalar üzerinde de çalıştıklarını belirterek, Faysal bin Ferhan Al Suud'a hitaben "Suudi Arabistan'dan bir heyetin, ilgi çekici ve gelişmekte olan bölgedeki yatırım imkanlarını incelemek üzere, yakın bir zamanda Dedeağaç'ı ziyaret etmesine yönelik verdiği sözden ötürü teşekkür etmek isterim." diye konuştu.Faysal bin Ferhan Al Suud da Dendias ile görüşmelerinde ticaret ve kültür alanında iş birliğine yönelik istişarede bulunduklarını vurgulayarak terörizmle mücadele ve bölge ülkelerindeki siyasi sorunların da görüşmenin gündeminde yer aldığını kaydetti.

yunanistan

dedeağaç

suudi arabistan

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yunanistan, türkiye, dedeağaç, suudi arabistan