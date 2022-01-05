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Tokyo’da orkinos balığı 145 bin dolara satıldı
Tokyo’da orkinos balığı 145 bin dolara satıldı
Japonya'da mezata çıkartılan 211 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos balığı yaklaşık 16.8 milyon yene (yaklaşık 145 bin dolar) alıcı buldu. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
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фото, japonya, tokyo, orkinos, kovid-19, balık

Tokyo’da orkinos balığı 145 bin dolara satıldı

10:13 05.01.2022
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Japonya'da mezata çıkartılan 211 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos balığı yaklaşık 16.8 milyon yene (yaklaşık 145 bin dolar) alıcı buldu.
© REUTERS / ISSEI KATO

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, dünyanın en büyük taze balık, sebze ve meyve halleri arasında gösterilen Tokyo'daki Toyosu Pazarı'nda yeni yıl mezatı düzenlendi.

Kamu yayıncısı NHK&#x27;nin haberine göre, dünyanın en büyük taze balık, sebze ve meyve halleri arasında gösterilen Tokyo&#x27;daki Toyosu Pazarı&#x27;nda yeni yıl mezatı düzenlendi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / ISSEI KATO

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, dünyanın en büyük taze balık, sebze ve meyve halleri arasında gösterilen Tokyo'daki Toyosu Pazarı'nda yeni yıl mezatı düzenlendi.

© REUTERS / ISSEI KATO

Yerel saatle 05.00'te başlayan mezatta, Aomori eyaletinin Oma bölgesinden bir balıkçının yakaladığı 211 kilogramlık taze ve donmuş mavi yüzgeçli orkinos balığı 16.8 milyon yene satıldı.

Yerel saatle 05.00&#x27;te başlayan mezatta, Aomori eyaletinin Oma bölgesinden bir balıkçının yakaladığı 211 kilogramlık taze ve donmuş mavi yüzgeçli orkinos balığı 16.8 milyon yene satıldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / ISSEI KATO

Yerel saatle 05.00'te başlayan mezatta, Aomori eyaletinin Oma bölgesinden bir balıkçının yakaladığı 211 kilogramlık taze ve donmuş mavi yüzgeçli orkinos balığı 16.8 milyon yene satıldı.

© REUTERS / ISSEI KATO

Geçen yıl 208 kilogramlık balık 202 bin dolar, 2020'de 276 kilogram balık 1.87 milyon dolar satıldı.

Geçen yıl 208 kilogramlık balık 202 bin dolar, 2020&#x27;de 276 kilogram balık 1.87 milyon dolar satıldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / ISSEI KATO

Geçen yıl 208 kilogramlık balık 202 bin dolar, 2020'de 276 kilogram balık 1.87 milyon dolar satıldı.

© REUTERS / ISSEI KATO

2019'da ise 278 kilogramlık balık 3.2 milyon dolara alıcı buldu.

2019&#x27;da ise 278 kilogramlık balık 3.2 milyon dolara alıcı buldu. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / ISSEI KATO

2019'da ise 278 kilogramlık balık 3.2 milyon dolara alıcı buldu.

© REUTERS / ISSEI KATO

Fiyatların düşmesinde, Kovid-19'un etkisi olduğu belirtiliyor.

Fiyatların düşmesinde, Kovid-19&#x27;un etkisi olduğu belirtiliyor. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / ISSEI KATO

Fiyatların düşmesinde, Kovid-19'un etkisi olduğu belirtiliyor.

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