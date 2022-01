https://tr.sputniknews.com/20220105/almanya-rus-gazi-ve-cinin-kusak-yoluna-alternatif-aradigi-icin-ankarayi-yitirmek-isine-gelmiyor-1052486288.html

'Almanya Rus gazı ve Çin'in Kuşak Yol'una alternatif aradığı için Ankara'yı yitirmek işine gelmiyor'

Türkiye-AB ilişikilerinde 2022 yılına Avrupa'daki değişen siyasi iklim eşliğinde giriliyor. AB Dönem Başkanlığı 1 Ocak'tan itibaren Ankara'nın son yıllarda sık sık sorunlar yaşadığı Fransa tarafından üstlenildi. Türkiye'nin birlikle ilişkileri bakımından önem taşıyan Almanya'da da artık Angela Merkel'in yerini almış Olaf Scholz hükümeti var.Fransa'nın dönem başkanlığı, bu ükede nisan ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemine denk geldi. Türkiye, Fransa seçimlerinde sık sık iç günde oluyor. Yine Almanya'daki trafik lambası koalisyonunun bizzat hükmüet protokolünde Türkiye'nin AB üyeliğini dışlayan bir perspektif yer aıyor.Ankara böylesi bir atmosferde 2021 sonlarında AB ile bağları güçlendirme mesajları verdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı bu durumu bizzat, “Türkiye’nin Avrupalı olup da AB dışında kalma seçeneği yok. Bu bizim için bir kara sevda değil. Bu bir çıkar ilişkisi” diye ifadelendirdi.2022'de Türkiye-AB ilişkileri ve olası çerçevesini AB uzmanı, AB ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydarol ile konuştuk.'AB dönem başkanlığı Macron ile başayacak ama Macron ile devam edecek mi?'Can Baydarol, Fransa'da nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine dikkat çekerken, ülkenin AB dönem başkanlığına Emmanuel Macron ile başlayacağını ancak Macron ile tamamlayıp tamamlamayacağının belirsiz olduğunu vurguladı. Ancak Macron'un olası gidişinin Fransa dış siyasetinde etkisi olmayacağını anlatan Baydarol, Türkiye'nin Fransa ile arka veya ön kapı diplomasisini artırması gerektiğini belirtti:'Türkiye'de erken seçim olabilirse çıkacak görüntüye göre her şey 180 derece değişebilir'Baydarol'a göre AB ile ilişkilerde eğer Türkiye'de bir erken seçim olabilirse çıkacak görüntüye göre her şey 180 derece değişebilir. AB kanadının şu anda tamamen beklemeye geçtiğini söyleyen Baydarol, göç ve güvenlik konuları ötesinde Avrupa ile konu kalmadığını dile getirdi. Ankara'nın işler kötü gidince 'monşer diplomasisini' hatırladığını belirten Baydarol, bundan nasıl bir sonuç elde edilebileceğinin belirsiz olduğu görüşünde:‘Macron Türkiye karşıtlığını kullanacaktır, iç politikadaki başarısızlıklarını bu şekilde örtmeye çalışıyor’Fransa ile ilişkilerin en kötü döneminin yaşandığı görüşündeki Baydarol, Macron’un seçim sürecinde Türkiye karşıtlığını kullanarak iç politikadaki başarısızlıklarını örtmeye çalışacağını söyledi:'Berlin, Rus gazı ve Çin'in Kuşak Yol'una alternatifler aradığı için Ankara'yı kaybetmek işine gelmiyor'Almanya'da koalisyon protokolünde Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi ancak üyeliğin asla olmamasının anıldığını anımsatan Baydarol, diğer yandan Berlin'in stratejik gerekçeleri nedeniyle Türkiye'yi kaybetmek istemediğini vurguladı. Baydarol, özellikle enerji Rus gazına Kafkasya ve Hazar'dan alternatifler ile yine Çin'in Kuşak ve Yol'una alternatif yollar peşindeki Berin için Ankara'yı kaybetmenin işine gemediğini belirtti:'Scholz Türkiye için bir şans olabilir'Merkel'in Türkiye'nin AB hayallerinden uzaklaşıp kötü bir Ortadoğu görüntüsüne düşmesinde payı bulunduğu görüşündeki Baydarol, yeni Başbakan Scholz'un ise Türkiye için bir şans olabileceğini söyledi:‘Türkiye’nin AB’ye dönmeye çalışması ekonomik çıkmazından kaynaklanıyor’Baydarol’a göre, Türkiye’nin bir noktadan sonra AB’ye tekrar dönmeye çalışması içine girilen ekonomik çıkmazdan kaynaklanıyor ancak kurumların özerkliğinde ve hukukun üstünlüğünde yaşanan erozyonu geri döndürmek zor:

