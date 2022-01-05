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Bayern Münih Onursal Başkanı Hoeness: Aşı yaptırmayanları dışlamalıyız
Bayern Münih Onursal Başkanı Hoeness: Aşı yaptırmayanları dışlamalıyız
Bayern Münih'in Onursal Başkanı Uli Hoeness, artan Kovid-19 vakalarının ardından bir gazeteye verdiği röportajda, "Aşı olmayan birine karşı oldukça militan... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T01:38+0300
2022-01-05T01:39+0300
koronavirüs
bayern münih
kovid-19
aşı karşıtlığı
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Alman takımı Bayern Munih'in Onursal Başkanı Uli Hoeness, aşı yaptırmak istemeyen futbolcularla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Die Zeit gazetesine röportaj veren Hoeness, “Aşı olmayan birine karşı oldukça militan olabilirim. Bence bu insanları sistematik olarak dışlamalıyız. Çünkü aşı yaptırmamak oldukça düşüncesizce” ifadelerini kullandı.Hoenes, Bayern Münih’in yıldızı Joshua Kimmich ile de bu konu üzerinde konuştu. Kimmich, uzun süredir Kovid-19 aşısı olmayan bir grup Bayern oyuncusundan biriydi. Haftalar sonra bugün negatif sonuç veren ve 47 gün sonra sahalara dönen Kimmich ile görüşen Hoeness, milli futbolcunun aşı yaptıracağını söyledi. Hoeness, başlangıçta aşılanmayan Jamal Musiala, Maxim Choupo Moting ile de benzer görüşmeler yaptı.Almanya’daki eski hükümetin pandemi politikasından memnun olmadığını söyleyen Hoeness, aşılama sürecinin yavaşlığından şikayet etti. Hoeness, “Ülkemiz için maske ve aşı alma görevi bana verilseydi seve seve yapardım. İlk uçakla Çin'e gider ve bütün firmalarla görüşürdüm” dedi.
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bayern münih, kovid-19, aşı karşıtlığı

Bayern Münih Onursal Başkanı Hoeness: Aşı yaptırmayanları dışlamalıyız

01:38 05.01.2022 (güncellendi: 01:39 05.01.2022)
© AFP 2021 / PETER KNEFFELBayern Münih'in Onursal Başkanı Uli Hoeness
Bayern Münih'in Onursal Başkanı Uli Hoeness - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / PETER KNEFFEL
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Bayern Münih'in Onursal Başkanı Uli Hoeness, artan Kovid-19 vakalarının ardından bir gazeteye verdiği röportajda, "Aşı olmayan birine karşı oldukça militan olabilirim. Bence bu insanları sistematik olarak dışlamalıyız. Çünkü aşı yaptırmamak oldukça düşüncesizce” ifadelerini kullandı.
Alman takımı Bayern Munih'in Onursal Başkanı Uli Hoeness, aşı yaptırmak istemeyen futbolcularla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Die Zeit gazetesine röportaj veren Hoeness, “Aşı olmayan birine karşı oldukça militan olabilirim. Bence bu insanları sistematik olarak dışlamalıyız. Çünkü aşı yaptırmamak oldukça düşüncesizce” ifadelerini kullandı.

Hoenes, Bayern Münih’in yıldızı Joshua Kimmich ile de bu konu üzerinde konuştu. Kimmich, uzun süredir Kovid-19 aşısı olmayan bir grup Bayern oyuncusundan biriydi. Haftalar sonra bugün negatif sonuç veren ve 47 gün sonra sahalara dönen Kimmich ile görüşen Hoeness, milli futbolcunun aşı yaptıracağını söyledi. Hoeness, başlangıçta aşılanmayan Jamal Musiala, Maxim Choupo Moting ile de benzer görüşmeler yaptı.
Almanya’daki eski hükümetin pandemi politikasından memnun olmadığını söyleyen Hoeness, aşılama sürecinin yavaşlığından şikayet etti. Hoeness, “Ülkemiz için maske ve aşı alma görevi bana verilseydi seve seve yapardım. İlk uçakla Çin'e gider ve bütün firmalarla görüşürdüm” dedi.
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