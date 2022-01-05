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https://tr.sputniknews.com/20220105/bira-markalari-zamli-fiyat-listelerini-acikladi-1052429587.html
Bira markaları zamlı fiyatlarını açıkladı
Bira markaları zamlı fiyatlarını açıkladı
Zam fırtınası alkollü içecekleri de içine aldı. ÖTV zammı sonrası bira fiyatları da yükseldi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T14:20+0300
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ekonomi
bira
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dolar
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Yılbaşından bu yana neredeyse her ürüne gelen zam, alkollü içecekleri de vurdu.Bira markaları gelen ÖTV zammını fiyatlarına yansıttı.
https://tr.sputniknews.com/20220105/tuborg-grubu-biralara-zam-1052415116.html
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bira, enflasyon, dolar, ötv, döviz, zam, döviz kuru

Bira markaları zamlı fiyatlarını açıkladı

14:20 05.01.2022 (güncellendi: 14:29 05.01.2022)
© AFP 2021 / SAEED KHANBira - bira bardağı
Bira - bira bardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / SAEED KHAN
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Zam fırtınası alkollü içecekleri de içine aldı. ÖTV zammı sonrası bira fiyatları da yükseldi.
Yılbaşından bu yana neredeyse her ürüne gelen zam, alkollü içecekleri de vurdu.
Bira markaları gelen ÖTV zammını fiyatlarına yansıttı.
© Fotoğraf : Twitter Bira fiyatları
Bira fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
Bira fiyatları
© Fotoğraf : Twitter
alkol - bira - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
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