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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220105/bira-markalari-zamli-fiyat-listelerini-acikladi-1052429587.html
Bira markaları zamlı fiyatlarını açıkladı
Bira markaları zamlı fiyatlarını açıkladı
Zam fırtınası alkollü içecekleri de içine aldı. ÖTV zammı sonrası bira fiyatları da yükseldi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T14:20+0300
2022-01-05T14:20+0300
2022-01-05T14:29+0300
ekonomi
bira
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zam
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Yılbaşından bu yana neredeyse her ürüne gelen zam, alkollü içecekleri de vurdu.Bira markaları gelen ÖTV zammını fiyatlarına yansıttı.
https://tr.sputniknews.com/20220105/tuborg-grubu-biralara-zam-1052415116.html
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bira, enflasyon, dolar, ötv, döviz, zam, döviz kuru
Bira markaları zamlı fiyatlarını açıkladı
14:20 05.01.2022 (güncellendi: 14:29 05.01.2022)
Zam fırtınası alkollü içecekleri de içine aldı. ÖTV zammı sonrası bira fiyatları da yükseldi.
Yılbaşından bu yana neredeyse her ürüne gelen zam, alkollü içecekleri de vurdu.
Bira markaları gelen ÖTV zammını fiyatlarına yansıttı.