https://tr.sputniknews.com/20220105/bm-finansman-eksikligi-sebebiyle-yemendeki-insani-yardimlari-askiya-aldi-1052410326.html

BM, finansman eksikliği sebebiyle Yemen'deki insani yardımları askıya aldı

BM, finansman eksikliği sebebiyle Yemen'deki insani yardımları askıya aldı

Birleşmiş Milletler (BM) finansman yetersizliği nedeniyle Yemen'deki insani yardım programlarının askıya alındığını veya kısıtlandığını duyurdu. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T01:13+0300

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dünya

yemen

ocha

birleşmiş milletler (bm)

insani yardım

finansman

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Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Finansman eksikliği, Yemen'deki yardım kuruluşlarını gıda, beslenme, sağlık ve su alanlarındaki programlar dahil olmak üzere hayati yardım programlarını askıya almak veya azaltmak zorunda bırakıyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "İnsani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca kişinin hayatını kurtaran desteklerin devam etmesini sağlamak için acil finansmana ihtiyaç var" denildi.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri müdahalesine maruz kalıyor.Dünyadaki en büyük insani ve ekonomik krizlerden birinin yaşandığı ülkede BM raporlarına göre, 30 milyon kişiden 24 milyonu insani yardıma muhtaç durumda.

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yemen, ocha, birleşmiş milletler (bm), insani yardım, finansman