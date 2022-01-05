https://tr.sputniknews.com/20220105/bm-finansman-eksikligi-sebebiyle-yemendeki-insani-yardimlari-askiya-aldi-1052410326.html
BM, finansman eksikliği sebebiyle Yemen'deki insani yardımları askıya aldı
BM, finansman eksikliği sebebiyle Yemen'deki insani yardımları askıya aldı
Birleşmiş Milletler (BM) finansman yetersizliği nedeniyle Yemen'deki insani yardım programlarının askıya alındığını veya kısıtlandığını duyurdu. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T01:13+0300
2022-01-05T01:13+0300
2022-01-05T01:13+0300
dünya
yemen
ocha
birleşmiş milletler (bm)
insani yardım
finansman
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Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Finansman eksikliği, Yemen'deki yardım kuruluşlarını gıda, beslenme, sağlık ve su alanlarındaki programlar dahil olmak üzere hayati yardım programlarını askıya almak veya azaltmak zorunda bırakıyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "İnsani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca kişinin hayatını kurtaran desteklerin devam etmesini sağlamak için acil finansmana ihtiyaç var" denildi.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri müdahalesine maruz kalıyor.Dünyadaki en büyük insani ve ekonomik krizlerden birinin yaşandığı ülkede BM raporlarına göre, 30 milyon kişiden 24 milyonu insani yardıma muhtaç durumda.
https://tr.sputniknews.com/20220103/husiler-yemen-sularina-izinsiz-giren-bae-askeri-yuk-gemisine-el-koyduk-1052352476.html
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yemen, ocha, birleşmiş milletler (bm), insani yardım, finansman
BM, finansman eksikliği sebebiyle Yemen'deki insani yardımları askıya aldı
Birleşmiş Milletler (BM) finansman yetersizliği nedeniyle Yemen'deki insani yardım programlarının askıya alındığını veya kısıtlandığını duyurdu.
Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Finansman eksikliği, Yemen'deki yardım kuruluşlarını gıda, beslenme, sağlık ve su alanlarındaki programlar dahil olmak üzere hayati yardım programlarını askıya almak veya azaltmak zorunda bırakıyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "İnsani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca kişinin hayatını kurtaran desteklerin devam etmesini sağlamak için acil finansmana ihtiyaç var" denildi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri müdahalesine maruz kalıyor.
Dünyadaki en büyük insani ve ekonomik krizlerden birinin yaşandığı ülkede BM raporlarına göre, 30 milyon kişiden 24 milyonu insani yardıma muhtaç durumda.