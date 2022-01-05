https://tr.sputniknews.com/20220105/cumhurbaskani-erdogan-bakan-bilgin-ve-hak-is-heyetini-kabul-etti-1052439340.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T17:46+0300

2022-01-05T17:46+0300

2022-01-05T17:46+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

fahrettin altun

hak-iş

vedat bilgin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, fahrettin altun, hak-iş, vedat bilgin