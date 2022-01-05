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https://tr.sputniknews.com/20220105/cumhurbaskani-erdogan-bakan-bilgin-ve-hak-is-heyetini-kabul-etti-1052439340.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T17:46+0300
2022-01-05T17:46+0300
2022-01-05T17:46+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
fahrettin altun
hak-iş
vedat bilgin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan da hazır bulundu.
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recep tayyip erdoğan, fahrettin altun, hak-iş, vedat bilgin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan da hazır bulundu.