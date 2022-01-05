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Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'a: İddialarını ispata davet ediyoruz
Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'a: İddialarını ispata davet ediyoruz
Demirören Grubu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şirketin 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurduğu iddialarına yanıt verdi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T06:15+0300
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dolar
demirören holding
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Demirören Grubu, Başarır'ın "Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" sözlerine ilişkin açıklama yayımladı. Başarır'ı 'iddialarını kanıtlamaya' çağıran açıklamada, olayla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı, ancak Başarır'ın özür dilemesi halinde bu karardan vazgeçileceği belirtildi. "CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır bu karalama kampanyasının son ayağı olmuştur" denilen açıklamada ayrıca, "Görevinden istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220104/chpli-basarir-demiroren-grubu-ve-5-sirket-20-aralik-gunu-cok-yuksek-yuklu-miktarda-dolar-bozdurdu-1052400781.html
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dolar, demirören holding, ali mahir başarır

Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'a: İddialarını ispata davet ediyoruz

06:15 05.01.2022
© DHADemirören Grubu
Demirören Grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© DHA
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Demirören Grubu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şirketin 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurduğu iddialarına yanıt verdi.
Demirören Grubu, Başarır'ın "Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" sözlerine ilişkin açıklama yayımladı.
Başarır'ı 'iddialarını kanıtlamaya' çağıran açıklamada, olayla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı, ancak Başarır'ın özür dilemesi halinde bu karardan vazgeçileceği belirtildi.
"CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır bu karalama kampanyasının son ayağı olmuştur" denilen açıklamada ayrıca, "Görevinden istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Ali Mahir Başarır - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
TÜRKİYE
CHP'li Başarır: Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu
Dün, 19:22
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