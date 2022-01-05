https://tr.sputniknews.com/20220105/demiroren-grubundan-chpli-basarira-iddialarini-ispata-davet-ediyoruz-1052414288.html

Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'a: İddialarını ispata davet ediyoruz

Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'a: İddialarını ispata davet ediyoruz

Demirören Grubu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şirketin 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurduğu iddialarına yanıt verdi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T06:15+0300

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türkiye

dolar

demirören holding

ali mahir başarır

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Demirören Grubu, Başarır'ın "Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" sözlerine ilişkin açıklama yayımladı. Başarır'ı 'iddialarını kanıtlamaya' çağıran açıklamada, olayla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı, ancak Başarır'ın özür dilemesi halinde bu karardan vazgeçileceği belirtildi. "CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır bu karalama kampanyasının son ayağı olmuştur" denilen açıklamada ayrıca, "Görevinden istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220104/chpli-basarir-demiroren-grubu-ve-5-sirket-20-aralik-gunu-cok-yuksek-yuklu-miktarda-dolar-bozdurdu-1052400781.html

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dolar, demirören holding, ali mahir başarır